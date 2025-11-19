Investigan a hermanastro de adolescente de Florida hallada muerta en un crucero, según documentos judiciales

En medio de las investigaciones por la trágicamente de Anna Kepner, una joven de 18 años hallada sin vida en un barco Carnival Horizon, el hermanastro de la víctima estaría siendo investigado por una supuesta implicación en el caso.

“Se ha informado a la demandada, a través de conversaciones con los investigadores del FBI y sus abogados, que se podría iniciar un proceso penal contra uno de los hijos menores involucrados en esta acción”, señala una moción de emergencia obtenida primero por el Daily Mail y respaldada por ABC News.

Los reportes indicaron que madrastra de Kepner, que tenía 18 años, presentó la moción el lunes en el tribunal del condado de Brevard. En el documento, Hudson solicita una prórroga en los trámites de su divorcio, alegando una “circunstancia extremadamente delicada y grave”. Argumentó que testificar en este momento podría resultar “perjudicial” para su defensa y la de su hijo.

El texto judicial expone que “actualmente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está llevando a cabo una investigación a raíz de la muerte repentina de Anna Kepner, de dieciocho años”.

Detalles del trágico episodio

El incidente ocurrió el 7 de noviembre, durante un viaje de seis días por el Caribe. Fuentes citadas por el Daily Mail indican que Kepner se retiró temprano de la cena la noche anterior tras manifestar malestar. Al no presentarse al desayuno, la familia notificó su ausencia.

Tras una búsqueda en el barco, el cuerpo fue localizado por personal de limpieza aproximadamente a las 11:00 a.m. Los reportes señalan que la estudiante de la escuela Temple Christian estaba envuelta en una manta, oculta bajo chalecos salvavidas y posicionada debajo de una cama.

El médico forense de Miami-Dade fijó la hora del deceso a las 11:17 a.m., aunque la causa oficial no ha sido divulgada. El hallazgo forzó al crucero a desviarse hacia Miami.

Hasta el momento, el FBI mantiene hermetismo sobre los detalles. Christopher Kepner, padre de la fallecida, declaró a la prensa la semana pasada desconocer los pormenores: “No tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo”. Añadió que, ante la falta de información oficial “simplemente intentamos quedarnos quietos y esperar respuestas”.

Sigue leyendo:

– Mujer de Chicago que provocó la muerte de dos hermanos fue sentenciada a 21 años de prisión

– Acusan a indocumentada de enviar fotos explícitas a un niño de 12 años en Texas

– Hallan mujer muerta con golpe en la cabeza en acera del Bajo Manhattan, Nueva York