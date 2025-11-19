Jessica Tisch acepta seguir al frente de NYPD cuando Mamdani asuma la alcaldía

Jessica Tisch aceptó la oferta del alcalde electo Zohran Mamdani para continuar como jefa de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) durante su gobierno que comenzará el 1 de enero.

La decisión de Tisch, quien es judía, “se produce a pesar de las diferencias en sus perspectivas sobre la seguridad pública”, comentó Daily News. En su campaña, Mamdani fue criticado por un mensaje de reducción de recursos a la policía.

Como la 48va comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, “Tisch ha erradicado la corrupción en los altos mandos de NYPD y ha liderado un enfoque integral en la rendición de cuentas y la transparencia, logrando a la vez reducciones históricas en los delitos violentos”, comentó un comunicado conjunto.

“Espero con interés trabajar con la comisionada Jessica Tisch para brindar una verdadera seguridad pública en la ciudad de Nueva York. He admirado su labor en la lucha contra la corrupción en los altos mandos del departamento de policía, la reducción del crimen en la ciudad de Nueva York y la defensa de los neoyorquinos frente al autoritarismo”, comentó Mamdani, quien será el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad.

“Gracias a los hombres y mujeres del NYPD, las estrategias que implementamos este año han logrado reducciones históricas en la delincuencia”, afirmó la comisionada Tisch. “He hablado varias veces con el alcalde electo Mamdani y estoy listo para servir con honor como su Comisionado de Policía. Esto se debe a que compartimos muchos de los mismos objetivos de seguridad pública para la ciudad de Nueva York: reducir la delincuencia, aumentar la seguridad en las comunidades, erradicar la corrupción y brindar a nuestros agentes las herramientas, el apoyo y los recursos que necesitan para llevar a cabo su noble labor”.

Según el comunicado, el alcalde electo Mamdani y la comisionada Tisch “impulsarán un enfoque coordinado de la seguridad pública basado en la colaboración y un propósito común. Esto incluye garantizar que los agentes de policía se mantengan enfocados en los delitos graves y violentos, al tiempo que se fortalece la respuesta de la ciudad a problemas como la falta de vivienda y la salud mental. Un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria apoyará esta labor, colaborando estrechamente con NYPD”.

Tisch, de 44 años, asumió como comisionada de NYPD en noviembre de 2024, bajo el gobierno del ahora alcalde saliente, Eric Adams. Cuenta con casi 18 años de experiencia en el servicio público, desde que en 2008 trabajó en la Oficina de Contraterrorismo del NYPD.

Además dirigió el Departamento de Saneamiento de la Ciudad (DSNY) entre 2022 y 2024, donde supervisó la “Revolución de la Basura”, la modernización del sistema de gestión de residuos de la ciudad en décadas. “Impulsó la implementación de contenedores en toda la ciudad, rediseñó las rutas de recolección y amplió el servicio de papeleras para mejorar la limpieza en los cinco distritos”.

Anteriormente, como Subcomisionada de Tecnología de la Información de NYPD, Tisch modernizó las operaciones policiales básicas “y promovió la transparencia, incluyendo el uso de cámaras corporales”.