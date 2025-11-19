Pasajero de 38 años murió arrollado en el Metro de Nueva York

Un hombre de 38 años falleció al ser atropellado ayer por un tren del Metro de Nueva York que entraba en una estación en Brooklyn.

La víctima se encontraba sobre las vías cuando un tren de la línea N con dirección sur llegaba a la estación Kings Highway alrededor de las 5:54 p.m., cerca de la intersección de Kings Highway y W. Seventh St. en Gravesend.

Según la Policía de Nueva York, el conductor no pudo frenar a tiempo y atropelló al hombre, cuyo nombre no ha sido revelado. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar, destacó Daily News.

Se desconocen las razones por las que se encontraba sobre las vías. NYPD indicó que no había indicios de delito. El incidente trágico provocó retrasos en el servicio de la línea N en ambas direcciones.

El mes pasado hubo cuatro muertes en el Metro de Nueva York en menos de una semana: dos adolescentes mujeres que aparentemente estaban surfeando en el techo de un tren la madrugada del sábado y un hombre golpeado el martes en una estación. Esos tres casos sucedieron en Brooklyn. Además un pasajero murió atropellado por un tren de la línea Q en la estación Times Square-42nd St.

Este año los delitos relacionados con el transporte público en la ciudad de Nueva York han disminuido 4.3%. Hasta el 5 de octubre se habían registrado 1,598 delitos en comparación con 1,669 al mismo período el año pasado. En tanto, el número de agresiones graves se mantuvo estable en comparación con 2024: 435 hasta el 5 de octubre, según las estadísticas de delincuencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), destacó Daily News.

Sin embargo, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según una encuesta semestral de la MTA. Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023 determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

A fines de septiembre Luis Pallchisaca, joven de 21 años, fue acusado como sospechoso de apuñalar indiscriminadamente varias veces a un pasajero en un vagón en movimiento del Metro de Nueva York en Queens, dejándolo gravemente herido. También ese mes un hombre de 62 años fue arrestado como sospechoso de portar un machete, una lanza, una ballesta pequeña y 12 cuchillos en una estación del Metro de Nueva York en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial.

En agosto Carlos Rivera (21) fue arrestado y acusado como sospechoso de apuñalar en el cuello a una pasajera que entraba a una estación del Metro en Chelsea, Manhattan. La semana previa un pasajero murió al ser golpeado por un tren durante una pelea en una estación del Metro en Brooklyn. Días antes William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro en Queens en 2022.

