Raúl de Molina dijo que Pepe Aguilar y Rauw Alejandro pidieron que él no los entrevistara

Raúl de Molina expresó su incomodidad luego de que dos artistas solicitaran no ser entrevistados por él tras su paso por la alfombra de los Latin Grammy, y él mencionó que este tipo de circunstancias simplemente no deberían ocurrir. El primer cantante que se negó fue Pepe Aguilar y, tras su percepción, cree que se negó porque posiblemente no iba a querer hablar del matrimonio de su hija Ángela con Christian Nodal.

“Esto lo quiero decir porque son cosas que no deberían pasar. Yo tenía que entrevistar a Pepe Aguilar en la alfombra. Después, me dicen los productores que Pepe Aguilar pidió que no lo entrevistara yo, que lo entrevistara Clarissa y Chiqui, porque obviamente no le van a preguntar de lo que está pasando con el matrimonio de su hija con Nodal. Y yo le iba a decir: ‘Oye, ¿tú crees que esto le está afectando en la carrera?’. Que sí le ha afectado, todos saben que le está afectando todo esto. Los fanáticos no son estúpidos, los fanáticos saben lo que está pasando”, añadió.

Pero eso no fue todo, porque otro de los cantantes que también se negó a ser entrevistado por él fue Rauw Alejandro, dado que Raúl se había encontrado al manager del cantante en el hotel y bromeó con un comentario sobre Rosalía. Como bien se conoce, ellos en el pasado se llegaron a comprometer, pero cancelaron la boda debido a que terminaron su relación.

“Yo me encontré al representante de él en el hotel, que se estaba quedando donde yo me estoy quedando, y le digo: ‘Lo voy a entrevistar en la alfombra, lo tengo para entrevistar en la alfombra’. Y después le digo: ‘Felicidades por la canción que le dedicó Rosalía’. Inmediatamente, llamaron para que yo no lo pudiera entrevistar“, dijo en el programa de entretenimiento de Univision.

El pasado martes, en “El Gordo y La Flaca”, el conductor mencionó que el cantante fue entrevistado por Borja Voces “que obviamente no le iba a preguntar nada de eso. Yo tampoco le iba a preguntar eso, nada más le hice el chistecito al manager”, fue su manera de ver la situación, siendo así como rechazó que los cantantes teman que les hagan una pregunta sobre su vida personal que no van a querer responder.

