Raúl de Molina se defiende de sus comentarios sobre el nuevo alcalde de Nueva York

El presentador Raúl de Molina, a través de las redes, ha sido fuertemente atacado por su comentario sobre el nuevo alcalde de Nueva York. Hace algunos días hizo un comentario sobre él, por lo que en esta oportunidad aprovechó para defenderse de las críticas que le hacen por expresar lo que piensa.

“Los Tigres del Norte están apoyando, igual que yo, a los inmigrantes que están siendo deportados en este momento en este país; si se quedan sin inmigrantes, esto va a ser un problema porque son los que hacen el trabajo que nadie hace“, comenzó diciendo en el programa de entretenimiento de Univision.

Cuando Raúl se pronunció a favor del nuevo alcalde, detalló que en diversas ocasiones se ha manifestado en contra de dos dictaduras, tales como las de Cuba y Venezuela. Sin embargo, él lo hizo por el hecho de que una de las ciudades más importantes del país había decidido que él tome las riendas para tener mejorías en el futuro, pero los comentarios negativos en su contra no faltaron.

“Hace un par de días dije: ‘Oye, el alcalde de Nueva York me parece que puede ser muy buen alcalde’. Habla español, lo eligió el pueblo de Nueva York, lo eligió la ciudad más importante de Estados Unidos. Aun siendo musulmán, tuvo muchos votos de los judíos de menos de 40 años. El hombre se ha manifestado en contra del régimen de Cuba, en contra del régimen de Maduro en Venezuela; y alguien empezó una campaña en las redes sociales, un par de personas: ‘Oh, Raúl De Molina es socialista’, solo porque dije que podía hacer un buen trabajo“, añadió.

El cubano detalló que sus declaraciones, bajo ningún concepto, se trataban de apoyarlo, sino de que consideraba que es una persona que, por su edad, puede ofrecer mucho más de lo que otros alcaldes pudieran hacer. Pero a pesar de su aclaratoria, las críticas no se han detenido, aun cuando han dejado claro el motivo de su opinión.

“Ni lo apoyo ni no lo apoyo; me parece que es una persona joven que puede ser muy buena, pero la gente está inventando y empieza a decir todo esto… Es increíble las mentiras que ponen y lo que le hacen a la gente. No voy a hablar más“, explicó.

