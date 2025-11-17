Raúl de Molina explota contra su equipo de El Gordo y la Flaca por difundir rumores de Angélica Vale

Raúl de Molina, presentador del programa de televisión El Gordo y la Flaca, se mostró muy molesto por los rumores de que Angélica Vale le fue infiel a su esposo Otto Padrón con un joven bailarín, los cuales presentaron en el espacio de entretenimiento.

En el show de entretenimiento de la cadena Univisión, el cubano-estadounidense lamentó que se presentara en el espacio de entretenimiento una versión que no está confirmada.

La molestia de Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca

“¿Con qué fundamento ponemos aquí en El Gordo y la Flaca lo que ha salido a través de internet que dice ‘Angélica Vale ha tenido un affaire con un bailarín’, ¿por qué lo ponemos aquí si no saben si es verdad o no, ¿por qué lo ponemos? Porque salió en Instagram”, afirmó.

La reportera colombiana le dijo que pusieron esa versión porque todo el mundo está hablando de eso y él le respondió: “¡A mí no me importa lo que todo el mundo esté hablando! Esto es El Gordo y la Flaca, nosotros podemos hablar de lo que nosotros queramos hablar, no tenemos que hacer lo que todo el mundo está haciendo”.

Tanya Charry se defendió y le explicó que lo que mostraron fue para aclarar la verdad del caso, pero su compañero siguió molesto y le afirmó que no estaba satisfecho.

La periodista continuó su alegato y dijo que durante todos los años del programa han mostrado información que le interesa a la gente y que buscan verificar lo que ocurre para poder informar.

Sin embargo, Raúl de Molina indicó: “Con mucho que le des la vuelta, no es así, perdóname”.

Además, contó que ha visto muchas publicaciones maliciosas contra Angélica Vale: “Porque todo el mundo lo está diciendo, yo no lo tengo que repetir”.

Consideró que los productores del programa deben revisar ese tipo de contenidos, pues no es positivo que se difundan rumores de las redes sociales.

