Raúl de Molina le reclama a Clarissa Molina por comentario acerca del divorcio de Angélica Vale

Raúl de Molina se mostró muy triste por el anuncio de divorcio entre la actriz Angélica Vale y Otto Padrón, expareja a la que le tenía mucho cariño, pues los conoce desde sus comienzos en la televisión y han vivido juntos bonitos momentos.

En el programa El Gordo y la Flaca, el presentador cubano dijo que cuando se enteró nunca pensó que realmente se iba a materializar.

“No quiero decir ni hablar de cómo me enteré porque verdaderamente les tengo mucho respeto a ellos, los quiero mucho, pero cuando finalmente me entero ayer que se están divorciando, nunca pensé que iba a llegar a esto. Ahora uno no puede creer que haya matrimonios que son estables, ahora me da miedo a mí que cualquier día me divorcie. Esto es horrible, todo el mundo que conozco, se divorcia”, afirmó.

Clarissa Molina le comentó a su compañero que Angélica Vale había asomado la posibilidad de que el amor se acabó y por eso decidieron separarse. Sin embargo, Raúl de Molina le dijo: “Tú no puedes decir que el amor no acaba, el amor no acaba. Esto no es porque ‘ay, ya no te quiero más’. Eso no es así, esto es por problemas que tienen los matrimonios y la gente no aguanta los problemas”.

Para el presentador, la fórmula está en entender que en toda relación hay buenos y malos momentos.

“Es triste, Angélica, te mando un beso y un abrazo gigantesco, te quiero mucho y a Otto también, una persona a la que conozco casi desde que comencé mi carrera, que era uno de los jefes en Telemundo, en Univisión, de programación. Después tenía una posición súperimportante en la televisión y la radio en Los Ángeles por muchísimos años”, afirmó.

Al final, el conductor de El Gordo y la Flaca dijo que este tipo de noticias le da miedo. “Los que menos tú piensas que se van a divorciar, se divorcian”, sostuvo.

