Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del Tenis

El suizo Roger Federer, uno de los jugadores más influyentes en la historia del tenis y dueño de 20 títulos de Grand Slam, fue oficialmente seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

La noticia le fue comunicada este miércoles durante una visita sorpresa a la Federación Suiza de Tenis, donde el exnúmero uno del mundo compartió la jornada con jóvenes talentos del país. Fue allí donde recibió la confirmación de su elección, un reconocimiento reservado para las figuras más trascendentes del deporte.

Tras conocer la decisión, Federer expresó su satisfacción por el honor recibido: “Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte”, afirmó.

Federer ñadió que, durante su carrera, siempre sintió un profundo respeto por las leyendas que lo precedieron: “A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito”, destacó.

La ceremonia de inducción se celebrará en agosto del próximo año en Newport, Estados Unidos, sede permanente del recinto histórico.

Con esta distinción, Federer se convierte en el primer integrante del ‘Big Three’, grupo que comparte con Rafael Nadal y Novak Djokovic, en ingresar al Salón de la Fama.

Su trayectoria deportiva, que culminó en 2022, dejó números que marcaron una época:

20 Grand Slams conquistados, superando en su momento el récord que ostentaba Pete Sampras.

310 semanas como número uno del mundo, con un registro imbatible de 237 consecutivas.

103 títulos profesionales, solo por detrás del estadounidense Jimmy Connors, quien terminó su carrera con 109.

Ocho trofeos en Wimbledon, la cifra más alta lograda por un jugador en la historia del torneo.

