10 supermercados que estarán abiertos el Día de Acción de Gracias

A pesar de que muchas tiendas cierran por completo durante el Día de Acción de Gracias, varias cadenas importantes mantendrán operaciones con horarios reducidos. Estas son las opciones disponibles para quienes necesiten hacer compras de último minuto.

1. Kroger

Kroger será una de las pocas grandes cadenas en operar ese día, mientras que Aldi cerrará todas sus tiendas.

La mayoría de las sucursales de Kroger abrirán con horarios reducidos, aunque pueden variar según la ubicación.

La empresa recomienda revisar el horario exacto en su página web antes de acudir.

2. Albertsons

En el noroeste del país, Albertsons confirmó que abrirá sus tiendas durante el feriado. Un empleado aseguró que las sucursales operarán con un horario más corto de lo habitual.

La empresa publicará los horarios específicos días antes, aunque también puede ser útil llamar directamente a la sucursal cercana.

3. Ralphs

Ralphs, perteneciente al mismo grupo de Kroger, abrirá hasta las 10:00 p.m. en la mayoría de sus tiendas, una ventaja para compras de emergencia. Sin embargo, todas sus farmacias permanecerán cerradas.

Los horarios exactos por ubicación están disponibles en su portal.

4. Piggly Wiggly

La histórica cadena Piggly Wiggly también abrirá en la mayoría de sus tiendas, aunque los horarios variarán según la zona. Muchas sucursales cerrarán entre el mediodía y la tarde.

La información específica suele publicarse en las páginas de Facebook de cada tienda.

5. HEB

En Texas, HEB operará únicamente durante la mañana del feriado. Todas las tiendas abrirán de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Además, ofrecerá recogida en la banqueta entre 7:00 a.m. y 11:00 a.m. y entregas a domicilio hasta las 11:00 a.m. Las farmacias estarán cerradas.

6. Dollar General

Dollar General tendrá varios locales abiertos en su horario habitual, aunque algunos podrían cerrar temprano, como ha ocurrido en años anteriores.

La cadena no publica horarios festivos en línea, por lo que se recomienda verificar directamente en tienda.

7. Meijer

Meijer suele operar de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en Acción de Gracias. Aunque el horario exacto para este año aún no se ha anunciado, la cadena acostumbra a publicarlo pocos días antes del feriado.

En años anteriores, ofreció entregas desde las 8:00 a.m. y recogidas hasta media tarde.

8. +Sprouts Farmers Market

Sprouts mantendrá un horario uniforme en todas sus sucursales: de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Esto permitirá a los clientes comprar productos frescos por la mañana, mientras que el personal podrá celebrar la fecha con sus familias más tarde.

9. Wegmans

Wegmans tiene horarios distintos según la región y, en algunos casos, por tienda. Sin embargo, empleados han indicado que las sucursales cerrarán a las 4:00 p.m. y retomarán sus horarios regulares al día siguiente.

Departamentos como cafetería y farmacia no operarán ese día.

10. Whole Foods

Whole Foods funcionará con horarios modificados que dependen de cada ubicación. Algunas tiendas abrirán solo por la mañana y otras podrían cerrar completamente.

En días previos al feriado, muchas sucursales ampliarán su cierre hasta las 10:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m.

Sigue leyendo:

–¿Dónde comer en Thanksgiving? La lista de restaurantes y cadenas de comida rápida abiertas

–Thanksgiving 2025: estrategias inteligentes para ahorrar en la cena sin sacrificar sabor ni tradición

–Prepara en 5 minutos la infusión de Navidad que bloquea el exceso de glucosa