Prepara en 5 minutos la infusión de Navidad que bloquea el exceso de glucosa

Con el descenso de la temperatura y la proximidad de la Navidad, nada mejor que una bebida reconfortante. Más allá del clásico chocolate caliente, para la temporada de invierno, los tés e infusiones son poderosos aliados de la salud si se combinan correctamente. Te mostramos cómo preparar una infusión con un delicioso aroma navideño (gracias al clavo de olor, la canela y el laurel) que ha demostrado ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Esta poderosa combinación está repleta de antioxidantes y compuestos bioactivos que modulan la insulina. El Dr. Bruno Roman, especialista en salud femenina, afirma que esta infusión es efectiva cuando se consume regularmente por, al menos, dos semanas, siempre que se mantenga una alimentación balanceada, baja en azúcares y harinas refinadas. El Dr. Roman se destaca por compartir contenido científico del impacto de los alimentos en la salud.

El clavo de olor, la canela y el laurel son hierbas aromáticas medicinales que se han usado como remedio casero desde la antigüedad, y sus propiedades están siendo respaldadas por estudios científicos recientes.

Receta de infusión de Navidad antiglucosa

La combinación de la canela y los clavos es poderosa como remedio antiglucosa. Crédito: Shutterstock

El especialista explica que cuando se está muy cansado, con visión borrosa o se logra bajar de peso, es posible que los niveles de azúcar en la sangre estén elevados. Por lo que propone una sencilla infusión, con la que se puede comenzar a ver resultados en cuestión de días.

Ingredientes:

5 clavos de olor (¡ moderación es la clave!)

(¡ es la clave!) 2 hojas de laurel

1 ramita de canela (idealmente Canela de Ceilán )

(idealmente ) 1/2 litro de agua

Modo de preparación

1.- En una olla pequeña agrega el agua y lleva a punto de ebullición.

2.- Incorpora las especias y hierve por 5 minutos.

3.- Cuela, sirve y bébelo en ayunas todos los días.

Beneficios de los ingredientes

Basado en los estudios científicos, el doctor explica por qué estos ingredientes son tan efectivos.

1. El clavo de olor

El clavo de olor tiene compuestos antiinflamatorios y antimicrobianos. Crédito: Shutterstock

El clavo de olor es un poderoso antioxidante, y según Román, actúa como un superhéroe microscópico, por sus altos niveles de concentración de eugenol, un compuesto bioactivo clave, y que actúa en dos niveles, acción antioxidante y antiinflamatoria y mejora la sensibilidad a la insulina.

El eugenol ayuda a combatir el estrés oxidativo y reduce la inflamación, factores que empeoran el manejo del azúcar en la sangre. Además, este compuesto puede mejorar la forma en que tu cuerpo responde a la insulina. Si la respuesta es mejor, el azúcar en la sangre baja con más facilidad.

Otra opción que ofrece el doctor es preparar una infusión solo con cinco clavitos en una taza de agua por 10 minutos, cuela y tómalo como un té fancy.

2. Las hojas de laurel

Las revisiones científicas da cuenta de más 50 compuestos bioactivos con beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

Una planta aromática con propiedades curativas es el laurel, que demás de darle sabor a las comidad también es un aliado de la glucosa.Esta planta contiene cineol y polifenoles, que además de su aroma único, contribuyen a regular tus niveles de glucosa en la sangre.

3. La canela

La canela es una especia rica en compuestos antioxidantes que mejoran la regeneración celular. Crédito: Shutterstock

La canela es una especia muy popular para el control del azúcar en sangre, gracias a el cinamaldehído, que ayuda a que las enzimas que procesan el azúcar en la sangre funcionen mejor, permitiendo que tu cuerpo la utilice de manera más eficiente.

El doctor advierte la canela de Ceilán es la de menor riesgo, ya que contiene menos cumarina, una sustancia que puede ser dañina para el hígado en grandes cantidades. Evita la Canela Cassia (la más común) si vas a consumirla con frecuencia.

4. El agua

Un ingrediente al que no se le presta la importancia que se le merece es el agua, fundamental para tu salud. Mantenerse hidratada ayuda a que los riñones trabajen mejor, lo que es clave para eliminar el exceso de azúcar en la sangre y diluir la glucosa elevada. Procura tomar al menos ocho vasos de agua al día, agrega.

¿Cuánto tarda en ver resultados?

Esta fórmula no es instantánea, lo cual es una ventaja si buscas cambios sostenibles. Dependiendo de tus niveles de azúcar, hábitos alimenticios y disciplina (ejercicio), podrías empezar a notar cambios en una o dos semanas.

Román advierte el consumo en exceso de clavo de olor puede causar irritación gástrica. En el caso de laurel puede ser tóxico en dosis muy altas. Mientras que si usas la variedad Cassia, el exceso de cumarina puede dañar tu hígado.

