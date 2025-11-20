¿Dónde comer en Thanksgiving?  La lista de restaurantes y cadenas de comida rápida abiertas

El Día de Acción de Gracias es un día para disfrutar y comer en familia, donde la tradición de cocinar en casa está muy arraigada. También es tiempo de viajes y preparativos, por lo que las cadenas de comida rápida, restaurantes y tiendas de comestibles están atentas, sabiendo que siempre hay alguien que necesita un café, una recarga rápida o comprar algo de último momento.

Las empresas de alimentación se dividen en dos tendencias claras:

Los que abrazan la festividad como un día de descanso para sus empleados. Aquellos que ven una oportunidad de servicio y negocio en esta jornada.

No es de extrañar que la mayoría de los grandes establecimientos de comida rápida y restaurantes casuales opten por cerrar completamente. Esto incluye nombres muy conocidos como Chick-fil-A, Chipotle, Shake Shack, Panera y Olive Garden, priorizando el descanso del personal.

Mientras que hay un grupo significativo que opta por abrir con horarios variables o reducidos.

Clásicos y comida reconfortante abierta

Para los que gustan disfrutar de los clásicos de la comida reconfortante, estarán abiertos Cracker Barrel, Golden Corral y Waffle House. Cracker Barrel, en particular, capitaliza la festividad con una comida tradicional, alineándose perfectamente con el espíritu de la ocasión.

Opciones de comida rápida y flexible

Para los amantes de la comida rápida, cadenas como Burger King, McDonald’s, Wendy’s y Dunkin’ muestran horarios flexibles y dependientes del local. Esto sugiere una estrategia de franquicia, donde los propietarios deciden en función de la demanda local. Popeyes es notable no solo por abrir, sino por ofrecer el pavo cajún como un plato festivo listo para llevar.

Aperturas parciales y excepciones

Por otro lado, cadenas como Applebee’s, Buffalo Wild Wings y Starbucks indican una apertura parcial, requiriendo que los clientes llamen con anticipación. The Cheesecake Factory llama la atención al tener solo dos excepciones de apertura en todo el país.

Supermercados y tiendas de conveniencia

Históricamente, el Día de Acción de Gracias es un día en que la gran mayoría de los supermercados cierran para permitir que sus empleados descansen, tras las ajetreadas compras de última hora del día anterior.

Por lo general el cierre lo que aplican las gigantes como Aldi, Costco, Lidl, Publix, Sam’s Club, Target, Trader Joe’s y Walmart. Las pocas excepciones lo hacen con horarios muy limitados, dirigidos a compras de emergencia de último minuto: Sprouts y Harris Teeter cierran a las 2 pm, y Kroger a las 5 pm. Whole Foods también estará abierto, pero se aconseja verificar su horario específico.

Las tiendas de descuento y conveniencia como Dollar General y Family Dollar se destacan por permanecer abiertas con horarios amplios, probablemente capturando las necesidades de última hora y el tráfico de viajeros.

La recomendación para el Día de Acción de Gracias, confirmar el horario directamente con el local antes del miércoles para evitar sorpresas desagradables. A continuación un resumen de las cadenas que estarán abiertas y cerradas:

Cerrado (La mayoría o todos los locales)

Restaurantes / Comida Rápida:

Cheesecake Factory (Cerrado, excepto 2 locales)

Chick-fil-A

Chili’s

Chipotle

Crumbl

Firehouse Subs

Jimmy John’s

McAlister’s

Olive Garden

Outback Steakhouse

Panera

Raising Cane’s

Red Lobster

Shake Shack

Taco Bell

Zaxby’s

Tiendas de Comestibles:

Aldi

Costco

Lidl

Publix

Sam’s Club

Target

Trader Joe’s

Walmart

Abierto

Restaurantes / Comida rápida:

Cracker Barrel (Horario normal)

Golden Corral

IHOP (Muchos en horario habitual)

Krispy Kreme (Cierra temprano, 2 pm)

Popeyes (Mayoría en horario habitual)

Waffle House

Whataburger

Tiendas de comestibles

Family Dollar (8 am a 6 pm)

Harris Teeter (Cierra a las 2 pm)

Kroger (Cierra temprano, 5 pm)

Sprouts (7 am a 2 pm)

Whole Foods (La mayoría abre)

Apertura flexible

Restaurantes / Comida Rápida:

Arby’s

Applebee’s

Buffalo Wild Wings

Burger King

Dunkin’

McDonald’s

Pizza Hut (Mayoría cerrada, ¡llamar!)

Starbucks

Wendy’s

Tiendas de comestibles:

Dollar General

Walgreens (Solo las sucursales 24 horas)

