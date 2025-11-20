Alicia Villarreal rompe el silencio tras vinculación a proceso de Cruz Martínez

Alicia Villarreal rompió el silencio luego de que en las últimas horas se confirmó que Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de la cantante.

La exvocalista del grupo Límite ofreció una conferencia de prensa en la que habló con cautela, pero también con sinceridad, sobre el avance legal y el impacto emocional que ha enfrentado, asegurando que está sumamente conforme con las autoridades mexicanas por la resolución otorgada y señaló que está agradecida con Dios de haber salido con vida de esa lamentable situación.

“Si tengo algo que agradecer, es esta parte en la que Cruz me da el divorcio y la libertad, y gracias a Dios estoy viva, porque me pudo haber sucedido otra cosa. Después de lo de la seña, eso me ha impulsado más, porque ya había hecho otras denuncias y no podían proceder. Hoy lo que trato de hacer es avanzar con lo que empecé”, aseguró.

La intérprete de “Ay Papacito” explicó que el proceso no solo ha sido complejo por lo legal, sino también por lo personal, y reconoció que uno de los retos más dolorosos ha sido mantener a sus hijos al margen del conflicto y encontrar la manera de explicarles lo que ocurre sin herirlos ni confundirlos, pues al parecer el cantante la quiere dejar a ella como la mala del cuento.

Por su parte, Cruz Martínez publicó un comunicado a través de sus redes sociales en donde afirma que, aunque fue vinculado a proceso, esto no implica una condena, sino que es el inicio de la fase de investigación. Además, destacó que ante la ley sigue siendo inocente y que su defensa penal apenas inicia para desmentir las acusaciones y esclarecer la verdad.

Asimismo, las autoridades notificaron a Cruz Martínez sobre la suspensión de otros cargos, como tentativa de feminicidio y robo, los cuales ya quedaron desestimados. Ahora, la investigación se concentra únicamente en el delito de violencia familiar.

