Cruz Martínez sobre Alicia Villarreal: “Paren de enfocar en su vida personal”

Cruz Martínez sostuvo un nuevo encuentro con los medios de comunicación y, tras su reciente divorcio, le volvieron a preguntar por la relación sentimental que Alicia Villarreal sostiene con Cibad Hernández, con quien, además, decidió tener el mismo tatuaje en la mano y de forma constante lo presumen.

Sin embargo, la expareja sentimental de la cantante rechazó que la vida de ella sea tema de conversación en la prensa, dado que considera que pueden existir otros enfoques tras la larga trayectoria que ella ha desarrollado con el transcurrir del tiempo: “Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música”.

Para el productor musical, es incómodo este tipo de preguntas, dado que, más allá de que las cosas no hayan terminado en los mejores términos, se trata de la mamá de sus hijos y, aunque ella haya decidido separarse de él, dice: “Yo no deseo nada malo a nadie”.

Cruz anteriormente dijo a Ventaneando que entre él y la cantante se perdió todo tipo de comunicación, pero destacó que para él no es sano quedarse pensando en las cosas que no ocurrieron de la mejor manera, por lo que considera que la mejor herramienta es quedarse con el aprendizaje que deja cada circunstancia que ha atravesado.

“A mí siempre me gustaría hablar con todos, si es posible. Yo creo que nunca es bueno enfocarse en las cosas negativas de la vida. Al contrario, hay que aprender de eso”, dijo.

La reportera recalcó que con anterioridad jamás se había visto a Alicia presumiendo tanto a una pareja sentimental y él no se quedó callado y agregó que ni con él ocurrió eso, por más de que estuvieron más de dos décadas en matrimonio, pero también entiende que si quiere actuar como una joven de “15 años” se lo deben respetar.

“Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público. Si se quiere de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido“, dijo en el programa.

