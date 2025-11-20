Hasta $2,000 dólares pagarán a quienes denuncien vertidos ilegales de basura en Nueva York

Con un aumento de más del 20% en las citaciones por vertido ilegal durante el último año fiscal, el Departamento de Saneamiento de la ciudad (DSNY) recuerda a los neoyorquinos que pueden recibir una importante recompensa de hasta $2,000 por ayudar a capturar a los delincuentes que depositan basura ilegalmente.

“Con demasiada frecuencia, contratistas corruptos invaden nuestro espacio público vertiendo materiales en calles, solares y aceras que consideran fuera del paso”, declaró en un comunicado Javier Loján, Comisionado Interino del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY). “Estamos capturando cada vez a más de estos delincuentes gracias a la vigilancia presencial y una red ampliada de cámaras ocultas, y también agradecemos la ayuda de los neoyorquinos que mejor conocen estos barrios. Proporciónenos información valiosa para capturar a estos delincuentes y podría recibir la mitad de la multa de $4,000 dólares”.

El DSNY cuenta con dos programas de recompensa que ofrecen premios a quienes presencien y denuncien vertidos ilegales:

-Programa de Recompensas por Vertidos Ilegales: complete una declaración jurada disponible aquí o envíe un video después de presenciar un vertido ilegal. Cuando se multa a un infractor, el testigo tiene derecho al 50% de la multa recaudada por la Ciudad. Si el infractor impugna la multa en la audiencia de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH), el testigo debe asistir. Los videos pueden enviarse por correo electrónico a IllegalDumpingTips@dsny.nyc.gov

-Programa de Denuncias de Vertidos Ilegales: quien denuncie a un infractor en flagrancia tiene derecho a una recompensa de hasta el 50% de la multa recaudada. La identidad del denunciante permanece confidencial, por lo que no tendrá que comparecer en una audiencia.

Cabe destacar que el vertido ilegal es distinto de arrojar basura, ya que se refiere específicamente a lanzar basura desde un vehículo. Si alguien presencia un vertido ilegal sería de gran ayuda grabar un video del incidente, con una imagen clara de la matrícula del auto. Pero por su seguridad, no se acerque ni interactúe con los infractores.

Quienes sean sorprendidos arrojando desechos en los vecindarios verán confiscados sus vehículos y se enfrentarán a multas a partir de $4,000 dólares, además del costo de la limpieza.

En los últimos tres años el DSNY implementó una red de más de 300 cámaras ocultas para detectar a quienes arrojan desechos ilegalmente. En el año fiscal que terminó el 15 de abril de 2025 el Departamento emitió 21% más de citaciones por vertido ilegal que el año fiscal anterior, para un total de 872, y confiscó 417 vehículos involucrados en este delito, lo que representa un aumento de 46% con respecto al año fiscal 2024.

El Departamento ha limpiado al menos un millón de libras de basura abandonada ilegalmente durante el último año, y el total podría ser de dos a tres veces mayor. “Necesitamos SU ayuda para detener este robo criminal del espacio público”, recalcó el comunicado.