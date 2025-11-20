Incendio en la cumbre climática COP30 de la ONU en Brasil obliga a evacuaciones

Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, obligó a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en el lugar.

Las llamas se desataron en un punto de la llamada ‘Zona Azul’, administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El personal de seguridad rápidamente aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.

Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños o la existencia de posibles víctimas.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras y los altos precios del alojamiento.

Incendio fue controlado

Los bomberos controlaron el incendio desatado este jueves en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, y que obligó a evacuar a todos los participantes, informaron fuentes oficiales.

Las llamas se desataron sobre las 2:30 p.m. en un punto de la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informaron a los periodistas que el incendio fue controlado en pocos minutos y que no hubo heridos.

Cumbre seguirá pese al incendio

El personal de seguridad aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.

Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños. No obstante, informaciones preliminares señalan que empezó en el pabellón de la India.

“Es algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto”, dijo Sabino en declaraciones a los medios de comunicación.

