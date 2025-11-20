Lakers despiden a Joey y Jesse Buss tras multimillonaria venta del equipo

Los Angeles Lakers ejecutaron este jueves una de sus decisiones internas más relevantes en décadas al despedir a Joey y Jesse Buss, hijos del histórico propietario Jerry Buss, apenas semanas después de que la NBA diera luz verde a la venta de la franquicia al empresario Mark Walter.

La salida de ambos ejecutivos (Joey Buss, vicepresidente de investigación y desarrollo, y Jesse Buss, asistente del gerente general) forma parte de una profunda reestructuración en el departamento de operaciones de baloncesto, según reportó ESPN.

“Nos sentimos sumamente honrados de haber formado parte de esta organización durante las últimas 20 temporadas. Gracias a la afición de los Lakers por acoger a nuestra familia en cada paso del camino”, expresaron en un comunicado.

Con su salida, Jeanie Buss queda como la única representante de la familia dentro del organigrama de los Lakers. Jeanie, quien asumió el mando tras el fallecimiento de Jerry Buss, seguirá como gobernadora de la franquicia pese al inminente cambio de control accionario.

La venta mayoritaria del equipo a Mark Walter (ejecutivo de TWG Global y socio en múltiples emprendimientos deportivos, incluidos Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks y el nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1) se cerró por un valor de $10,000 millones de dólares, uno de los montos más altos en la historia del deporte estadounidense.

La familia Buss había controlado a los Lakers desde 1979, convirtiéndose en la administración más longeva de la liga. Durante ese período, la franquicia conquistó 11 de sus 17 campeonatos, un dominio que marcó varias eras: Showtime, Kobe-Shaq y la dupla Kobe-Pau.

