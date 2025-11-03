Joel Embiid ataca a la NBA por multa de $50,000 dólares tras gesto “ofensivo”

La estrella de Philadelphia 76ers, Joel Embiid, se fue lanza en ristre contra la NBA luego de recibir una multa de $50,000 dólares por un “gesto ofensivo” que realizó durante la derrota del equipo por 109-108 ante Boston Celtics el pasado viernes 31 de octubre.

“El pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ha sido multado con $50.000 dólares por hacer un gesto obsceno en la cancha, según anunció hoy James Jones, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de baloncesto”, informó la NBA el pasado domingo en un escueto comunicado en redes sociales.

El escrito fue citado por Embiid en X y a través de su perfil criticó abiertamente y con dureza a la NBA por su criterio para imponer sanciones. Incluso puso de ejemplo a los árbitros, que en ocasiones hacen el gesto para explicar decisiones.

“Será mejor que empiecen a multar a los árbitros por hacer el gesto de ‘lascivo’, ‘bloquear la falta’, ya que no se me permite hacerlo”, escribió el jugador.

Posteriormente, publicó un GIF de un árbitro de la NBA haciendo una señal enérgica para señalar una falta de bloqueo en un juego no relacionado.

Yall better start fining the refs for doing the “Lewd”, “blocking foul” gesture since I’m not allowed to do it #NFL https://t.co/WCkaPCOl9I — Joel Embiid (@JoelEmbiid) November 2, 2025

El incidente ocurrió cuando quedaban 7:08 minutos del primer cuarto de la derrota de los 76ers por 109-108 ante Boston Celtics el 31 de octubre en el Xfinity Mobile Arena. La derrota ante Celtics fue la primera de los 76ers de la temporada.

Embiid subió para un tiro en el primer cuarto y cuando lo encestó, y celebró con un “crotch chop”, que se hizo famoso en la WWE durante el apogeo de la “Era de la Actitud”.

The NBA has fined Joel Embiid $50,000 for making a “lewd gesture” on the court.pic.twitter.com/QGautzY8uy — Legion Hoops (@LegionHoops) November 2, 2025

El pivot tiene tiempo haciendo esta celebración durante los partidos. Incluso la leyenda de la lucha libre profesional Paul Leveque, de la facción D-Generation X de la WWE, ha mostrado su afición a los 76ers en los últimos años.

Embiid, que luchó contra las lesiones durante la temporada 2024-25, acumula 17,3 puntos y 5,3 rebotes por partido esta temporada.



