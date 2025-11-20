Qué cambia en Miss Universo 2025: reglas, formato y criterios de evaluación

Este jueves 20 de noviembre se celebrará la edición número 74 del Miss Universo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. El concurso estará marcado este año por cambios en el reglamento del certamen y los criterios de evaluación para seleccionar a la próxima reina de la belleza universal.

¿Cuáles serán los criterios de evaluación?

En 2025, Miss Universo contará con 120 candidatas, quienes serán evaluadas bajo nuevos criterios y reglas establecidas por la organización. Hay que recordar que en octubre de este año se nombró un nuevo director ejecutivo para el certamen: Mario Búcaro.

Desde hace varios años, la organización Miss Universe busca que la ganadora tenga una belleza integral. JKN Global y Legacy Holding, copropietarios actuales del certamen, priorizarán más que nunca las capacidades de comunicación, inteligencia, liderazgo y compromiso social de las candidatas a la corona.

¿Modelos o influencers?

El perfil que busca el concurso intenta adaptarse a las nuevas tendencias de mercadeo que buscan los anunciantes, más enfocado a encontrar figuras que puedan convertirse en embajadoras de marca e influencers, capaces de generar una comunidad de seguidores auténtica priorizando la monetización orgánica del contenido.

Entre los criterios para conseguir estos nuevos objetivos, la organización eliminó la edad máxima que restringía la participación de las candidatas menos jóvenes, apuntando a participantes con mayor madurez en sus proyectos profesionales y personales, para potenciar una vinculación auténtica con las necesidades e intereses de diferentes audiencias objetivo de los anunciantes de la organización.

Premios como Mejor Piel, Mejor Traje Típico, o el título de Voice for Change dependerán por completo de las votaciones online.

El certamen tampoco restringirá más la participación de mujeres casadas, divorciadas o que sean madres. Solo bastará con tener 18 años cumplidos o más.

Este año, la popularidad de las candidatas será crucial. El voto a través de la aplicación del concurso permitirá seleccionar a una de las 30 seleccionadas del certamen, como un método para valorar la su capacidad de conectar con las audiencias.

Habrá también una cuota de candidatas por continente para promover que televidentes de todo el mundo se sientan representados hasta las etapas de clasificación más avanzadas de la noche.

Solo 12 participantes llegarán a desfilar en traje de gala, tras el desfile en traje de baño y las 5 finalistas se decidirán por cuánta elegancia muestren en esta pasarela.

¿Paz mundial o liderazgo social?

La calidad y naturalidad al comunicar será lo que defina la ganadora del concurso, en las dos rondas de preguntas que tendrá el formato. La organización ha incentivado a las concursantes para que formulen propuestas de emprendimiento social viables y de alto impacto.

Es de esperar que este sea uno de los criterios para valorar las respuestas de las concursantes, con la finalidad de poner a prueba su conocimiento sobre los conflictos globales, además de su inteligencia y capacidad para desenvolverse en entornos diplomáticos y de liderazgo.