Fátima Bosch sufrió un incidente previo al Miss Universo: “Me duele muchísimo”

Fátima Bosch, representante de México en el Miss Universo 2025, sufrió un incidente a pocos días de la celebración del certamen en Tailandia.

A través de una transmisión en vivo, Fátima Bosch reveló a sus seguidores que se clavó un cristal en el pie, lo que le ha provocado un intenso dolor. Bosch explicó que notó que en su habitación de hotel había pedazos de vidrio roto en el suelo.

Según dijo es posible que el huésped que estaba en la habitación antes que ella rompiera algo y el hotel no lo notara. Aunque intentó levantar con la mano algunos fragmentos de vidrio, un pedazo de cristal se clavó en su pie.

“Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé entonces yo creo que debe de haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo”, dijo Miss México en la transmisión, según reseñó HOLA!.

La modelo aseguró que siente un fuerte dolor pero por el momento no puede ir a un doctor para que le cure la herida. “Pero me duele muchísimo cuando piso, pero ya ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor ni nada. Pero como me duele, lo más probable es que tengo un cosito por ahí y tengo moradito, que es una cosa de nada pero sí me duele. Por si me tienen que abrir, que me lo saquen de una vez”, agregó la modelo.

Fátima Bosch ha tenido una polémica participación durante las actividades preliminares del Miss Universo 2025. La modelo protagonizó una fuerte controversia cuando denunció que fue víctima de maltrato verbal por parte del director tailandés Nawat Itsaragrisil durante la imposición de bandas hace un par de semanas. Nawat la acusó públicamente por supuestamente no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes sociales y Bosch aseguró que se trataba de un malentendido. El enfrentamiento se intensificó cuando Nawat la llamó “cabeza hueca” e incluso llamó a seguridad para que la sacara del salón. Miss México salió del lugar y varias candidatas salieron del lugar también en señal de solidaridad.

Bosch salió de la sala y denunció el maltrato que vivió ante la prensa. “Somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para darnos voz, y nadie puede cerrar nuestra voz, nadie más hará eso. El modo en el que me trató sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no está bien. Y espero que todas las mujeres, si tienen un gran sueño, si tienen un cronómetro, si ese valor es su dignidad, deben irse”, dijo a la prensa.

Recientemente Fátima Bosch se refirió a esta controversial situación que vivió con Nawat. “No puedo dar mucha información al respecto de eso. Puedo decirles que, bueno, ha sido ciertamente complicado en muchas maneras, pero bueno, como buena mexicana nunca me rindo. No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada. Aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros”, dijo en la transmisión en vivo.

