Rodner Figueroa reacciona a la pasarela de Lina Luaces en la preliminar del Miss Universo

El 21 de noviembre de 2025 será la edición 74 del Miss Universo y Rodner Figueroa hizo un programa especial donde habló de las participantes de este año. A través de las redes sociales le solicitaron que hablara de Lina Luaces, Miss Cuba, y le pidieron que fuese lo más transparente posible, dado que él la conoce y dice que es su “sobrina”.

“Muchos de ustedes me pidieron a mí que por favor fuera honesto acerca de mi opinión, que qué opinaba de ella, de su traje, que fuera imparcial, que no me dejara llevar por las emociones, que no me parcializara porque le tenía cariño, que lo hablara con objetividad, y yo les voy a dar mi opinión al respecto”, comenzó diciendo el venezolano.

El presentador de televisión hizo un comentario sobre el vestido de gala, pero en todo momento de manera respetuosa mencionó que ella, desde muy pequeña, estuvo en ballet y hay cualidades de eso que pudo implementar en la pasarela, aunque no le habría favorecido por una capa que lució encima de su atuendo y no estuvo de acuerdo con el escote en el medio de su abdomen.

“Lina, que tiene una pasarela tan bonita con sus brazos porque ella es bailarina de ballet, ¿por qué te vas a llevar esa capa que te imposibilita mover con elegancia, gracia y garbo tu cuerpo? Y luego dejarte esa apertura en el abdomen que yo siento que se ve estelar sí, es verdad que llama la atención, pero no sé si es un llamar la atención de una manera positiva, porque más bien no le genera la figura de reloj de arena que a mí me gustaría que ella hubiera proyectado”, añadió.

Figueroa mencionó que esa parte de su abdomen descubierto no la favoreció tanto como ella habría querido, dado que siente que no le dio la forma que su cuerpo buscaba. Rodner le aconsejó buscar otro tipo de vestido que haga resaltar su esbelta y tonificada figura, así como no consideró justo que lleve tanto peso en sus brazos para poder demostrar más de lo que tiene en la pasarela, donde compite con las mujeres más hermosas del universo.

“El color era perfecto porque era el rojo y el blanco, [pero] el corte en forma de corazón no te favoreció a la figura porque no te la estilizó tipo reloj de arena o guitarra, sino que te rectangularizó. El día de mañana espero que lleves otro vestido que, Dios mediante, si pasas en el grupo de las treinta, destaque más tu figura. No lleves nada sobre tus brazos que te los paralice, porque lo más bonito que tienes tú es el dominio de la pasarela con la elegancia que proyectas”, dijo.

Sigue leyendo:

· ¿Lina Luaces gana el Miss Universo 2025? Expertos analizan su potencial

· Juez del Miss Universo renuncia días antes del certamen y denuncia falta de transparencia

· Director de Miss Universe Cuba negó que Emilio Estefan le pagara millones de dólares para coronar a Lina Luaces