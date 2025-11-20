Sergio Mayer Mori confronta a Alfredo Adame por abuso verbal en La Granja VIP

Las situaciones incómodas dentro de “La Granja VIP” conforme pasan los días incrementan por la convivencia que existe entre los participantes del reality show. Los problemas entre Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame cada vez van escalando, y el joven no se quedó callado ante el actor tras nominarlo.

Mayer detalló que Adame no solamente es una persona que finge, sino también que aseguró que en diversas situaciones lo ha irrespetado y ofendido, al igual que a otros concursantes. Pero lo que más lo ha incomodado han sido las ofensas en contra de las mujeres que aún se encuentran participando.

“El día de hoy solo puedo decirte otra cosa: no te nomino hoy por tu cinismo y por tus mentiras, que has usado como herramientas para insultar la inteligencia de todos nosotros, no solamente de todos, también de la gente que nos está viendo. No te nomino tampoco por las incontables faltas de respeto que has tenido con todos nosotros y, más importante, con todas las mujeres“, explicó en el programa.

Sergio agregó que en varias ocasiones ha sentido que es hostigado por el actor mexicano y también acorralado. Otro de los aspectos que le incomodan y preocupan es el hecho de que haga comentarios negativos sobre la preferencia sexual de cada ser humano, y uno de los términos que aclaran en el contrato cuando cada uno firma es ese. Por ello, aseguró que necesita recibir apoyo de un especialista.

“Yo he visto actitudes que solo podría describir como abuso verbal y hasta acoso a veces, la verdad, y hasta con Teo que he visto que has sacado un mal sentido del humor, y todo por su orientación sexual, lo cual va en contra de los principios y los valores de esta empresa. Te nomino porque este domingo que salgas busques ayuda profesional“, explicó Mayer Mori sobre la razón por la cual lo nombró.

Alfredo Adame se mostró muy sereno mientras lo escuchaba hablar sobre todo lo que ha sido su comportamiento durante las semanas que ha durado el reality show. En esta oportunidad prefirió mantenerse tranquilo y no ofenderlo tras sus tajantes declaraciones, que han dividido opiniones a través de las diversas redes sociales: “Soy como los caballos y huelo el miedo, y tú me tienes miedo”.

