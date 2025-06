Sergio Mayer Mori muestra pruebas de que Natalia Subtil no lo deja ver a su hija Mila

Parece que la relación entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil está más tensa que nunca, y el Día del Padre no fue precisamente una excepción. El actor y cantante, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que la madre de su hija sigue sin permitirle convivir con la pequeña Mila, a pesar de sus insistentes intentos por estar presente en su vida.

A través de sus Instagram Stories, Sergio compartió una captura de pantalla con los últimos mensajes que le envió a Natalia, en los que le pedía que le permitiera ver a Mila para celebrar juntos el Día del Padre. El detalle que desató su frustración fue que jamás recibió respuesta.

“¿Quieren hablar de algo? Hablemos de esto. Ni siquiera para el Día del Padre. Creo que es momento de que vean realmente qué tipo de madre es esta mujer”, escribió Sergio en un tono cargado de molestia y decepción.

En su declaración, Sergio dejó claro que ya no piensa quedarse callado y afirmó estar harto de las decisiones de Subtil, las cuales, según él, afectan directamente el bienestar emocional de su hija.

“Natalia; entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y a estar con su papá. Es una lástima que tú solita hayas empujado esta situación a un límite que ya no te va a favorecer, porque yo ya no me voy a quedar callado. Menos si estás poniendo tus malas intenciones por encima de los derechos y las prioridades de Mila”, aseguró.

Para finalizar, el joven fue más allá y apuntó a lo que considera que la verdadera víctima de esta situación es su hija.

“¿Hablan de justicia para mí? ¡No! Justicia para Mila, que no tiene la culpa de que sus papás no tengan una buena relación. Eso no significa que puedan pasar por encima de ella y de sus derechos”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Mayer Mori expone esta situación en público.

Hasta el momento, Natalia Subtil no ha respondido a estas nuevas acusaciones, pero ya sabemos que cuando lo hace, suele ser igual de directa. Así que probablemente esto no será lo último que escuchemos de este drama familiar.

Mientras tanto, los comentarios en redes sociales son divididos con algunos apoyando a Sergio por alzar la voz, y otros cuestionando si este tipo de temas deberían resolverse en privado y señalando que en medio de todo esto, hay una niña que merece ver a sus papás más allá de sus diferencias.

