William Levy aclara que su arresto no afectó su carrera: “Estoy acá trabajando”

El actor William Levy se encuentra en México dado que ha estado trabajando en la promoción de su más reciente proyecto, y se trata de la película “Bajo un Volcán”. Tras sus constantes encuentros con los medios de comunicación, le consultaron si creía que, tras su arresto hace meses en EE. UU., eso lo habría afectado para que siguiera adelante con su carrera profesional.

La expareja de Elizabeth Gutiérrez mencionó que la situación que atravesó fue llevada más allá de lo ocurrido, pero las cosas ya están en orden: “Ya está todo limpio, o sea, no pasó nada como se decía, pues todo está muy bien, gracias a Dios. Fue una cosa que yo creo que se exageró demasiado, pero nada, todo bien, gracias a Dios. No sé, yo estoy acá trabajando, entonces no creo”.

A sus 45 años, no considera que esa circunstancia haya afectado su imagen, dado que los proyectos para él no han parado, por ello aprovechó para agregar que la situación legal que atravesó no lo perjudicó en la parte laboral, ya que para su fortuna lo estaban viendo en el estreno de su más reciente filme, dejando las polémicas a un lado: “No, para nada, en lo absoluto, estamos aquí, gracias a Dios, muy bien”.

El incómodo momento que atravesó el galán de telenovelas ocurrió en abril de 2025, y con el transcurrir de los días en las redes sociales se filtró la llamada que hicieron al 911: “Están tomando mucho, no se quieren ir y no quieren pagar la cuenta“. Sin embargo, también hubo videos donde no solamente estaba él, sino también otras personas que se veían un poco alteradas por la situación que se presentó en el restaurante donde se encontraban.

El arresto ocurrió en Weston, Florida. El trabajador explicó que buscó la manera de llegar a un acuerdo con ellos para que pagaran lo que se habían consumido, pero la circunstancia se tornó peor y las cosas en el local estaban mucho más tensas, y se vieron en la obligación de llamar a las autoridades: “Discutieron con otro cliente y se están poniendo más agresivos“.

Cuando salió de prisión, se encontró con los medios de comunicación y, antes de retirarse del lugar, explicó brevemente lo que había ocurrido en el restaurante: “De repente, empezó a discutir con otro tipo para calmar la situación, y yo fui el que acabó esposado“.

