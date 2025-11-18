William Levy elogia a Ángela Aguilar: “Es una chica muy talentosa”

El actor cubano William Levy elogió a la cantante mexicana Ángela Aguilar, luego de que se enteró que fue el “amor de la infancia” de la artista.

Durante la alfombra roja de su nueva película “Bajo un volcán”, William Levy fue cuestionado sobre el video publicado hace varios años en el que Ángela Aguilar confiesa que Levy fue su “crush” de la infancia ya que lo veía actuar en las telenovelas junto con su abuela, Flor Silvestre. En ese momento, Ángela Aguilar aseguró que el actor le parecía “un príncipe”.

Al ser consultado por este video, que aunque se publicó hace varios años volvió a surgir en redes sociales, el artista aseguró que no lo había visto. Asimismo expresó sus mejores deseos a la familia Aguilar y aseguró que Ángela es “es una chica muy talentosa”.

“No había visto ese video, le mando besos a ella y a la familia, a todo el mundo siempre le deseo lo mejor, es una chica muy talentosa y que creo que le ha ido muy bien, es muy inteligente, sabe decidir, elegir lo que hace, pues nada, yo creo que no hace falta decirle nada porque la verdad le va muy bien”, dice.

William Levy se encuentra en medio de la promoción de su película ‘Bajo un volcán’, una cinta que dirige y protagoniza. Esta historia se centra en un equipo de expertos que se esfuerza por evitar una inminente catástrofe natural en Tenerife. Este además es un proyecto sumamente especial para el actor ya que es la primera vez que trabaja junto a su hija, quien a su vez debuta en esta cinta como actriz.

“Es una historia basada en lo que podría pasar de verdad si un volcán como este de esa categoría en Tenerife hace erupción, que podría completamente desaparecer una isla y junto con ella todas las personas que están en la isla. Eso durante la grabación nos hacía sentir muy vulnerables porque estábamos ahí grabando y a la misma vez pensábamos que ojalá esto no pasara en la vida real”, dijo Levy en una entrevista para People En Español.

‘Bajo un Volcán’ se estrenó en España en junio pasado. En México la nueva película de William Levy será lanzada el próximo 24 de noviembre, en la plataforma de VIX.

