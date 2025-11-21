Con la llegada del Black Friday, Costco ha lanzado una selección de productos con descuentos destacados que combinan precio, calidad y variedad para distintos gustos. Desde alimentos listos para disfrutar hasta prendas básicas y tecnología de alto rendimiento, la cadena suma nuevas oportunidades para adelantar compras navideñas sin sacrificar el bolsillo.

9 super ofertas de Costco por Black Friday desde $10

Cubiertos Cangshan

El set profesional de Cangshan llega con una rebaja notable a través de Costco Next. Su paquete de 23 piezas, adecuado tanto para cocinas exigentes como para quienes buscan mejorar su equipo, queda en $299,99 con un descuento de $200. La entrega es exclusivamente en línea, lo que facilita recibirlo en casa sin complicaciones. Es una oportunidad llamativa para renovar herramientas esenciales con calidad de chef.

Café Manatí

Para quienes viven en Florida, la mezcla Caribbean Delight de Manatee Coffee aparece como una compra irresistiblemente práctica. Su presentación de dos libras baja a $12,99 gracias a un descuento de $3,80 del 17 al 30 de noviembre. Además de su sabor suave y balanceado, la marca es reconocida por apoyar programas de conservación de manatíes, lo que añade un valor especial a cada taza. Una opción perfecta para los que buscan abastecer la despensa con un café de culto.

Actualmente, Costco cuenta con 624 tiendas en Estados Unidos, incluyendo las 50 entidades del país y Puerto Rico, y 281 ubicaciones internacionales. Crédito: pimpampix | Shutterstock

Kirkland Signature Cranberry Walnut Round

Este pan redondo con arándanos y nueces se ha convertido en uno de los favoritos de la panadería de Costco. Su textura crujiente por fuera y suave al interior lo hacen ideal para acompañar quesos, untables o comidas ligeras. Tendrá un descuento de $2 del 28 de noviembre al 1 de diciembre, lo que lo vuelve aún más atractivo para quienes quieren probar algo nuevo. Su popularidad en redes demuestra que es un producto que no decepciona.

Licuadora profesional Ninja con Auto IQ

Las rebajas del Black Friday incluyen esta licuadora Ninja equipada con funciones automáticas que facilitan la preparación de batidos y mezclas. El precio baja a $59,99 con un descuento de $20, posicionándola como una de las mejores ofertas en electrodomésticos pequeños. Su programa Auto-iQ permite obtener texturas consistentes sin esfuerzo, ideal para usuarios que buscan practicidad diaria. Un equipo compacto que eleva cualquier rutina de cocina.

Sopa de fideos de pollo asado Kirkland Signature

La popular sopa de fideos con pollo rostizado de la marca Kirkland regresa con una rebaja de $3 del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Con un perfil casero, porciones abundantes y un caldo que destaca por su sabor, es una opción reconfortante para días fríos o comidas rápidas. Su disponibilidad en el área de delicatessen la convierte en un básico fácil de llevar a casa. Una alternativa que combina conveniencia y buen gusto.

Rao’s Homemade Marinara

La clásica salsa marinara de Rao’s tendrá un descuento de $3 del 17 de noviembre al 21 de diciembre, reduciendo su precio alrededor del 25%. Elaborada con ingredientes simples y un perfil tradicional, se vuelve una opción ideal para preparar cenas prácticas, especialmente en vísperas festivas. Su popularidad la posiciona como una compañera perfecta para pastas, pizzas o recetas improvisadas. Es una promoción oportuna para surtir antes de las celebraciones.

Paquete de barra de sonido Sonos Arc Ultra

Este conjunto de sonido de alta gama aparecerá con una rebaja considerable durante el fin de semana de Black Friday: $220 menos sobre su precio regular. El paquete incluye características premium, una integración sencilla y una garantía extendida exclusiva de Costco. Para quienes buscan mejorar la experiencia de cine en casa, esta oferta representa una oportunidad difícil de igualar. Es una de las promociones más atractivas en electrónica esta temporada.

Tarjetas de regalo inKind

Los créditos de la app inKind, que permite obtener recompensas en restaurantes de alto nivel, estarán disponibles a un precio especial para socios de Costco. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, el paquete de $100 tendrá un costo de $64,99. Esta oferta se vuelve ideal para regalar o para quienes desean ahorrar en próximas salidas gastronómicas. Un detalle versátil que combina conveniencia con experiencias culinarias reales.

Vaqueros de algodón Kirkland Signature para hombre

Los jeans clásicos de Kirkland Signature se suman a las promociones del Black Friday con un descuento adicional de $4. Son conocidos por su resistencia, ajuste cómodo y buena durabilidad, características que los vuelven una prenda recurrente entre compradores habituales. La baja de precio los convierte en una opción accesible para renovar ropa básica sin complicar el presupuesto. Una compra segura para quienes buscan calidad a buen costo.

