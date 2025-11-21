Así respondieron las celebridades mexicanas al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Desde la presidenta de México, pasando por su natal Tabasco, los famosos se sumaron a las celebraciones por la corona de Miss Universo para el país azteca
El Parque Centenario 27 de Febrero vibró de emoción el pasado jueves en la noche cuando los tabasqueños se reunieron para ver el Miss Universo y conocer a la sucesora de Dinamarca. Los asistentes estallaron de alegría al ver que la representante de México es la nueva reina universal. Los gritos, abrazos y conmociones estuvieron presentes en un momento tan significativo para la nación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la mañana de este viernes reaccionó a la alegría que comparte el país: “Muchas felicidades a ella. A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo”.
Lupita Jones, Miss Universo 1991, fue la primera mexicana en ganar el certamen de belleza y llevar la corona a su país. A través de sus historias de Instagram, escribió: “¡Felicidades, México! ¡Felicidades @fatimaboschfdz!”.
La segunda corona del Miss Universo la ganó Ximena Navarrete en el año 2010, y fue otra que también emitió su opinión a través de la misma plataforma, destacando la cantidad de reconocimientos que tienen en esta categoría: “¡Felicidades, Fátima Bosch! ¡Tenemos cuarta!”.
México no se llevaba una corona a casa desde el año 2020, cuando Andrea Meza resultó ser la ganadora. Este viernes, compartió el siguiente mensaje para agasajarla: “Como cada año, entrevistando a la nueva Miss Universo. ¡Y esta vez no fue la excepción! Mi paisana, @fatimaboschfdz, Miss Universo 2025 hoy en @telemundo. ¡Felicidades!”.
Jacky Bracamontes representó a México en el año 2001 y esta vez no pudo ocultar su felicidad por el triunfo de la modelo: “Mi paisana, Fátima Bosch, muchas felicidades. Desde aquel día en el elevador, cuando nos quedamos atoradas después del certamen nacional, supe que había algo muy especial en ti. Tu luz, tu disciplina y ese corazón enorme ya lo prometían (el triunfo)”.
La cantante y actriz mexicana Laura León colgó un emotivo mensaje en su Instagram con motivo del triunfo: “¡Tesoros! ¡Qué emoción tan grande! Quiero felicitar a nuestra reina, a nuestra Miss Universo 2025: ¡Fátima Bosch! Mi Fátima preciosa, ¡nos llenaste de orgullo! Y estoy doblemente feliz porque eres tabasqueña como yo. ¡Sabor a mi tierra! Una reina que demuestra que las mujeres de nuestro país tenemos el poder para alzar la voz y brillar. ¡Felicidades, mi tesoro!”.
