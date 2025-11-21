Así respondieron las celebridades mexicanas al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El Parque Centenario 27 de Febrero vibró de emoción el pasado jueves en la noche cuando los tabasqueños se reunieron para ver el Miss Universo y conocer a la sucesora de Dinamarca. Los asistentes estallaron de alegría al ver que la representante de México es la nueva reina universal. Los gritos, abrazos y conmociones estuvieron presentes en un momento tan significativo para la nación.

💥❤️Así retumbó el Centenario 27 de Febrero tras conocer que la tabasqueña #FátimaBosch es la nueva Miss Universe 2025 @bosch_fatima 🇲🇽😍✨#MissUniverse #MissUniverso#FatimaBosch pic.twitter.com/6Ty5QFM0HQ — Miss Universe Mexico 🇲🇽🌐 (@MissMexicoou) November 21, 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la mañana de este viernes reaccionó a la alegría que comparte el país: “Muchas felicidades a ella. A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo”.

Lupita Jones, Miss Universo 1991, fue la primera mexicana en ganar el certamen de belleza y llevar la corona a su país. A través de sus historias de Instagram, escribió: “¡Felicidades, México! ¡Felicidades @fatimaboschfdz!”.

La segunda corona del Miss Universo la ganó Ximena Navarrete en el año 2010, y fue otra que también emitió su opinión a través de la misma plataforma, destacando la cantidad de reconocimientos que tienen en esta categoría: “¡Felicidades, Fátima Bosch! ¡Tenemos cuarta!”.

Ximena Navarrete llevó la corona del Miss Universo en el año 2010. Crédito: Isaac Brekken | AP

México no se llevaba una corona a casa desde el año 2020, cuando Andrea Meza resultó ser la ganadora. Este viernes, compartió el siguiente mensaje para agasajarla: “Como cada año, entrevistando a la nueva Miss Universo. ¡Y esta vez no fue la excepción! Mi paisana, @fatimaboschfdz, Miss Universo 2025 hoy en @telemundo. ¡Felicidades!”.

Andrea Meza fue la tercera mexicana en llevarse la corona del Miss Universo en 2020. Crédito: John Minchillo | AP

Jacky Bracamontes representó a México en el año 2001 y esta vez no pudo ocultar su felicidad por el triunfo de la modelo: “Mi paisana, Fátima Bosch, muchas felicidades. Desde aquel día en el elevador, cuando nos quedamos atoradas después del certamen nacional, supe que había algo muy especial en ti. Tu luz, tu disciplina y ese corazón enorme ya lo prometían (el triunfo)”.

La cantante y actriz mexicana Laura León colgó un emotivo mensaje en su Instagram con motivo del triunfo: “¡Tesoros! ¡Qué emoción tan grande! Quiero felicitar a nuestra reina, a nuestra Miss Universo 2025: ¡Fátima Bosch! Mi Fátima preciosa, ¡nos llenaste de orgullo! Y estoy doblemente feliz porque eres tabasqueña como yo. ¡Sabor a mi tierra! Una reina que demuestra que las mujeres de nuestro país tenemos el poder para alzar la voz y brillar. ¡Felicidades, mi tesoro!”.

Sigue leyendo:

· Fátima Bosch, nueva Miss Universo, dedica su triunfo a empoderar a las mujeres

· La mexicana Fátima Bosch se convierte en la Miss Universo 2025

· Raúl Rocha responde a las acusaciones de fraude con el jurado del Miss Universo