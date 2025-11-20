Raúl Rocha responde a las acusaciones de fraude con el jurado del Miss Universo

Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, habló con Jordi Martin, reportero de El Gordo y la Flaca, de la reciente controversia que ha habido en el concurso debido a la renuncia de Omar Harfouch, quien iba a ser parte del jurado, pero renunció pues asegura que hubo algunas irregularidades.

Ante esta situación, el empresario mexicano dijo al programa de Univision: “A mí me cuesta llamarle por su nombre, el pianista mejor. Yo tengo muy claro como objetivo que las únicas personas que deben brillar en Miss Universe son precisamente las representantes de esos países que están en ese escenario y que orgullosamente en esta edición tenemos 120 candidatas”.

Rocha aseguró que el pianista hizo estas denuncias solo en busca de fama, algo que lamenta, pues no debería ser el foco. “No es que renunció, yo le pedí que se retirara, lo renuncié. Lo hice en mi firme convicción de que ese tipo de cosas no puede pasar”, destacó.

Harfouch indicó que la Organización Miss Universo formó un “jurado improvisado” para elegir a 30 finalistas. Esto antes de que las participantes de 136 países subieran al escenario para la ronda preliminar.

Indicó que el jurado que vio el pianista era para la selección de los mejores proyectos de labor social de la candidata y que no tiene nada que ver con el resultado que habrá esta noche. “Es una invención de él para llamar obviamente la atención. Ese jurado está conformado por filantrópicos, reconocidos y de gran calidad moral, doctores, psicólogos, psiquiátricos. Es una estructura diferente, no el jurado que vota a Miss Universe en lo que ven en el escenario”.

Destacó que esto no afectará la marca que lleva. “Esto a quien afecta es a esos 122 sueños que están allá arriba en el escenario, que detrás de ellas hay un gran equipo de trabajo”, comentó.

Otras renuncias que se han dado en las últimas horas son las de Camilla di Borbone delle Due Sicili y el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé.

