La mexicana Fátima Bosch se convierte en la Miss Universo 2025

El Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, tuvo como ganadora a Fátima Bosch, representante de México, quien protagonizó uno de los momentos más virales del certamen al enfrentar a Nawat Itsatagrisil en la concentración del concurso de belleza.

Se trata de la cuarta corona que gana el país, ya que había logrado este triunfo con Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

👑🇲🇽 | La Ganadora de Miss Universo 2025 es Miss Mexico, Fatima Bosch ! – #MissUniverse pic.twitter.com/6zyF7NsG7C — Mia 🍋 (@Mialygosa) November 21, 2025

La primera finalista de esta edición, la número 74, fue Praveenar Singh, representante del país anfitrión.

En el tercer lugar designaron a Stephany Abasali, Miss Venezuela, quien era también una de las máximas favoritas de la competencia.

La cuarta finalista fue Costa de Marfil, Olivia Yace, quien tuvo también un papel destacado en el Miss Universo.

Ahtisa Manalo, quien portó la banda de Miss Filipinas, logró el quinto lugar en el certamen de belleza.

La noche final estuvo caracterizada por una fuerte rivalidad en la pasarela, en especial en el desfile en traje de gala, en el que todas las participantes brillaron con diseños exclusivos.

¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo?



La nueva reina universal es una modelo y reina de belleza mexicana, originaria de Teapa, Tabasco. Nació el 19 de mayo de 2000, por lo que tiene 25 años.

La reina de belleza mide 1.74 m. Su apellido, Bosch, es de origen catalán y significa «bosque».

Además, se sabe que tiene una Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Sus estudios los complementó en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Lyndon, Vermont, Estados Unidos.

En su trayectoria de reinados de belleza participó en la Flor de Oro Tabasco 2018, en el que representó al municipio de Teapa y fue coronada como Flor de Oro de la Feria Tabasco 2018.

Luego fue la ganadora del certamen Miss Universe México, en el 2025, con el que logró representar a su país.

Fátima se convirtió en la primera tabasqueña en participar en la competencia internacional, en la que ganó el título.

