Fátima Bosch, nueva Miss Universo, dedica su triunfo a empoderar a las mujeres

Fátima Bosch, representante de Miss México, este viernes 21 de noviembre recibió el título como la nueva Miss Universo 2025, tras haber sido una de las participantes más controversiales de este año. Uno de los momentos más importantes son las preguntas que les hacen, pero ¿qué le consultaron a la tabasqueña?

“En tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025? ¿Cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres en el mundo?“. Bosch, con firmeza, respondió: “Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás, porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio, con fuerza. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia“.

La modelo profesional además mencionó que el sexo femenino sin duda representa lo que van haciendo en el camino y que no para hasta dejar una huella: “Alzaré mi voz para el servicio de los demás porque hoy en día estamos para alzar la voz y crear el cambio. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia”.

“Como Miss Universo les quiero decir: crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismas. Tus sueños importan, tu corazón importa, y nunca, nunca permitas que nadie te haga dudar de ti ni de tu valor, porque vales todo, eres poderosa, y tu voz merece ser escuchada”, añadió en los breves segundos que tuvo para enviar un mensaje al mundo y explicar la razón por la cual ella debería llevar la corona que le fue otorgada.

La tabasqueña dijo que el poder está en cada quien y la confianza que tienen en sí, por ello pidió no caer en opiniones de terceros que los hagan dudar de su potencial: “Crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos. Nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor porque lo eres todo. Tú eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.

Fátima tiene 25 años y logró llevarse a su país la cuarta corona de la belleza universal tras la edición número 74 que realizaron en Tailandia. Además, cuenta con una formación académica en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

