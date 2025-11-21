Brasil, Portugal, Austria e Italia a semifinales del Mundial Sub-17: fechas y dónde ver

Las selecciones de Brasil, Portugal, Austria e Italia sellaron este viernes su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-17 de Qatar, instancia que definirá a los dos finalistas del torneo. Los cruces quedaron establecidos así: Brasil vs. Portugal y Austria vs. Italia.

Brasil avanzó con sufrimiento tras imponerse 2-1 a Marruecos en un cierre dramático. La Canarinha necesitó resistencia y eficacia para superar su primer duelo de eliminación directa sin llegar a los penales. Las semifinales se jugarán el próximo 24 de noviembre.

Portugal, por su parte, firmó una actuación sólida y controló su partido desde el pitazo inicial. El 1-0 llegó al minuto 40 con un gol oportunista de Mateus Mide, que aprovechó un balón suelto en el área tras un control impreciso de Anisio Cabral. En la segunda mitad, los lusos ampliaron la ventaja gracias a un potente disparo de José Neto desde la frontal.

En la otra llave, Austria sorprendió a Japón y se impuso 1-0 con un tanto de Johannes Moser al inicio del segundo tiempo. Los nipones generaron ocasiones claras, pero se toparon con un inspirado Daniel Posch bajo los tres palos.

Su rival será Italia, que dejó en el camino a Burkina Faso tras una mejora notable en el complemento. Los africanos tuvieron dos oportunidades inmejorables para abrir el marcador en la primera parte, pero no concretaron. La reacción italiana llegó tras el descanso y se materializó en el minuto 84, cuando Thomas Campaniello aprovechó un error defensivo para firmar el 1-0 definitivo.

¿Dónde y cómo ver el Mundial Sub-17 2025 en Estados Unidos?

Los partidos del Mundial Sub-17 2025 pueden seguirse en Estados Unidos a través de las señales FOX One, FOX Sports 2, Universo y Telemundo, disponibles en la prueba gratuita de DirecTV. También se podrán ver vía streaming en Fubo —que incluye prueba gratuita— y Peacock, la plataforma oficial de NBC.

