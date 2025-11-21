Calendario MLS 2026: fechas clave y parón por el Mundial de Fútbol

La Major League Soccer (MLS) presentó este jueves el calendario oficial de la temporada regular 2026, una edición que estará definida por dos momentos claves: la inauguración del Miami Freedom Park, el nuevo estadio del Inter Miami CF, y la pausa obligatoria por la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Norteamérica.

La campaña comenzará el 21 de febrero, con cada equipo disputando 34 partidos: 17 de local y 17 de visitante. El formato mantendrá los duelos dobles ante rivales de conferencia (28 juegos) y seis cruces contra equipos de la otra conferencia. La fase regular concluirá con el Decision Day, programado para el 7 de noviembre, donde se definirán los cupos a los Audi MLS Cup Playoffs 2026.

La liga abrirá el telón con 15 partidos entre el 21 y 22 de febrero. El primer duelo será entre St. Louis CITY SC y Charlotte FC en Energizer Park. Más tarde, FC Cincinnati recibirá al Atlanta United de Tata Martino.

Según informó la liga, la MLS detendrá su actividad entre el 25 de mayo y el 16 de julio para permitir que jugadores, sedes y aficionados vivan sin interferencias el torneo mundialista, antes de retomar la acción con una jornada especial a mitad del campeonato.

La MLS se detiene por el Mundial 2026

Con un número récord de jugadores que podrían participar en el Mundial, la liga suspenderá la competencia tras los encuentros del 24 de mayo, antes de la fecha obligatoria de cesión a las selecciones nacionales. Cinco estadios de la MLS albergarán partidos mundialistas y otros fungirán como sedes de entrenamiento.

La actividad de la liga regresará el 16 y 17 de julio, justo después de las semifinales del Mundial y en la antesala de los encuentros por el tercer lugar y la final. Entre los duelos más llamativos destaca el clásico de Cascadia entre Seattle Sounders y Portland Timbers, así como una edición del Tráﬁco entre LA Galaxy y LAFC.

MLS All-Star Game en Charlotte

Charlotte será la sede del MLS All-Star Game 2026, que se disputará el 29 de julio en el Bank of America Stadium. El MLS All-Star Skills Challenge tendrá lugar un día antes. La liga anunciará posteriormente al rival invitado para el partido estelar.

La transmisión

Apple TV seguirá siendo la casa principal de la competición con programación especial y contenido on-demand. FOX Sports transmitirá 34 juegos (15 en FOX y 19 en FS1), todos disponibles también en español vía FOX Deportes. T

