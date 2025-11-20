Fin de una era: la MLS prepara la sucesión y salida de Don Garber para 2027

Una de las noticias más significativas para el fútbol en Estados Unidos y Canadá se gesta en las oficinas de la MLS. El comisionado Don Garber, el arquitecto detrás de la transformación de una liga naciente en una potencia deportiva regional, ha puesto fecha a su retiro.

La MLS, en coordinación con Garber y los propietarios de los clubes, está diseñando una hoja de ruta para el relevo que se concretaría en el año 2027.

La salida de Garber cerrará un ciclo de casi tres décadas de crecimiento exponencial, durante las cuales la liga pasó de tener solo 10 equipos a contar con más de 30 franquicias y un valor de mercado multimillonario.

La estrategia de la transición ordenada

La elección del año 2027 no es casual. Coincide con el año posterior a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, un evento en el que Garber ha jugado un papel fundamental como promotor y figura organizativa.

Don Garber, comisionado de la MLS. Crédito: AP

El plan de la liga se enfoca en tres puntos principales:

Aprovechar el impulso del Mundial: Permitir que Garber guíe a la MLS a través del momento de mayor exposición mediática en su historia (el Mundial 2026). Transición sin trauma: Nombrar a un sucesor o sucesora que pueda trabajar de cerca con Garber en los próximos meses para asegurar una transferencia fluida del poder y la visión estratégica. Consolidar la expansión: Darle tiempo al comisionado saliente para terminar de establecer las últimas franquicias planeadas antes de su partida.

El legado de Garber es innegable, habiendo sido el motor de la expansión, la construcción de estadios específicos para fútbol y la firma de acuerdos clave como el de Apple TV. Ahora, la MLS se enfoca en encontrar al líder que pueda capitalizar ese crecimiento de cara a la próxima generación.

