Camiseta histórica de Lou Gehrig podría alcanzar los $4 millones de dólares en subasta

El nombre de Lou Gehrig es sinónimo de grandeza en el béisbol y ahora vuelve a los titulares a través de una reliquia histórica. Una de las camisetas que utilizó la estrella de los Yankees durante su célebre racha de partidos consecutivos será el plato fuerte de una próxima subasta de artículos deportivos de colección.

El valor de la camiseta trasciende el material, representando el pináculo de la era dorada de los Bombarderos del Bronx y el legado del legendario “Caballo de Hierro”.

La camiseta que se subastará se encuentra en un estado de conservación excepcional y data de la época en que Gehrig consolidaba su estatus como uno de los bateadores más temidos de la liga, formando una dupla ofensiva inigualable con Babe Ruth.

Lou Gehrig jugó 17 temporadas con los Yankees. Crédito: AP

Proyección Millonaria:

Los expertos en memorabilia deportiva han establecido un rango de precio impresionante para la puja. Se espera que la camiseta alcance entre . Valor Histórico: La cifra refleja la rareza de las prendas usadas por Gehrig y su impacto emocional. Su carrera fue truncada trágicamente por la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que añade una capa de solemnidad a cada artículo ligado a su nombre.

Esta subasta no solo atraerá a coleccionistas de élite, sino que pondrá de manifiesto el valor creciente que los inversionistas otorgan a las piezas ligadas a las figuras más emblemáticas de la historia del deporte. De concretarse la venta dentro del rango proyectado, Gehrig establecería un nuevo punto de referencia para el valor de su legado.

El legado imborrable del “Caballo de Hierro”

La figura de Gehrig es reverenciada en los New York Yankees y en toda la MLB, donde jugó un total de 17 temporadas ininterrumpidas. Bautizado como “El Caballo de Hierro” por su legendaria resistencia, su principal hazaña fue la racha de 2,130 partidos consecutivos jugados, un récord que se mantuvo imbatible por más de medio siglo.

Durante su carrera, el inicialista fue el motor ofensivo del equipo, ayudándolos a conquistar seis títulos de la Serie Mundial y sumando un palmarés personal impresionante.

Su vitrina incluye dos premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, además de haber ganado la codiciada Triple Corona en 1934. Su carrera fue abruptamente truncada a los 36 años cuando se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que hoy lleva su nombre, solidificando su legado no solo como un gigante del deporte sino como un símbolo de valentía.

