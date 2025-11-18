New York Yankees firman al zurdo Ryan Yarbrough 

Los New York Yankees quieren poder mejorar su papel mostrado en la recién culminada temporada de las Grandes Ligas en la que Los Angeles Dodgers conquistaron el bicampeonato, por lo que uno de los puntos más importantes para la organización en la próxima zafra será el de reforzar el pitcheo para tener el control de sus rivales a lo largo del torneo.

Es por este motivo que los directivos del equipo llegaron a un acuerdo para extender el contrato del lanzador zurdo Ryan Yarbrough por una temporada más y así seguir apostando por el gran nivel competitivo que demostró durante todo el 2025.

La información sobre este nuevo acuerdo entre ambas partes la dio a conocer el periodista de ESPN, Buster Olney, quien detalló que este contrato será por $2.5 millones de dólares y solo deben esperar los exámenes médicos pertinentes a los que se sometió el jugador para determinar que se encuentra saludable y así estampar su firma.

Ryan Yarbrough en New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Durante la temporada pasada con los ‘Bombarderos del Bronx’, el serpentine dejó un récord de tres victorias y una derrota con una efectividad de 4.36 y un WHIP de 1.20; además de estos número también logró ponchar a 55 rivales y un juego salvado en 64 entradas de labor.

El jugador de 33 años tuvo un total de ocho aperturas y 11 apariciones de relevo con el equipo, siendo pieza clave para darle respiro al resto de sus compañeros a lo largo de toda la zafra.

Durante ocho temporadas en el mejor beisbol del mundo, Yarbrough cosecha una efectividad de 4.22 en 832 entradas con un registro de 56 juegos ganados y 41 duelos perdidos, defendiendo las camisetas de los Tampa Bay Rays, Kansas City Royals, Los Angeles Dodgers, Toronto Blue Jays y los mencionados Yankees.

New York Yankees, Ryan Yarbrough. (AP Photo/Pamela Smith)

Respaldo en el bullpen

La permanencia de Yarbrough dentro del equipo está respaldada por la ausencia de piezas de alto valor en la lomita para el cuadro neoyorquino como Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt, jugadores que se encuentran lesionados tras las cirugías Tommy John por parte de Cole y Schmidt, mientras que Rodón se sometió a una operación en el codo izquierdo el mes pasado para extraer fragmentos óseos sueltos y reducir un espolón

“Ojalá la salud nos acompañe al inicio de la rotación, así como a principios de febrero, marzo y abril, pero no podemos darlo por sentado. Así que, por supuesto, estamos buscando la manera de protegernos para no sobrecargar la rotación desde el principio, ya que ésta se verá comprometida desde el inicio. Sin duda, estamos deseando que vuelvan estos jugadores, especialmente Cole y Rodón, pero sí, es un aspecto en el que debemos centrarnos”, dijo el gerente general de los Yankees, Brian Cashman.

