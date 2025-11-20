Netflix, ESPN y NBC se reparten los derechos de transmisión de las Grandes Ligas para 2026

La Major League Baseball (MLB) cerró una nueva serie de alianzas con algunas de las compañías más influyentes del entretenimiento digital, asegurando la transmisión de contenidos exclusivos durante las próximas tres temporadas.

Netflix ampliará su presencia en el deporte con la emisión exclusiva de la noche inaugural de la liga y del Home Run Derby, uno de los espectáculos más vistos del calendario. Además, transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará en Japón, un torneo que suele arrastrar audiencias millonarias en el mercado asiático.

ESPN y NBCUniversal también aseguraron su espacio dentro del nuevo ecosistema. De acuerdo con la MLB, a partir de la temporada 2026 ESPN controlará los derechos de MLB.TV, el servicio que permite a los fanáticos seguir a equipos fuera de su mercado local.

En el caso de NBCUniversal el convenio marca el regreso de los juegos de domingo por la noche a su señal, algo que no ocurría desde hacía 25 años.

Fox y Apple TV seguirán transmitiendo

Fox Sports mantendrá la transmisión de la Serie Mundial y otros compromisos clave de la postemporada, mientras que Apple TV continuará con su paquete de partidos consecutivos de Friday Night Baseball, una apuesta que la plataforma ha defendido como parte central de su estrategia deportiva.

Con este rediseño, la MLB diversifica su presencia en las principales ventanas de streaming, televisión tradicional y plataformas digitales, un movimiento que el comisionado Rob Manfred considera clave para ampliar el alcance de la liga y captar nuevas audiencias en un mercado cada vez más fragmentado.

