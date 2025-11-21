Costa Rica oficializa la destitución de Miguel Herrera como seleccionador

La era de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica ha llegado a su fin. La FEDEFUTBOL confirmó la noticia que se venía anticipando en los últimos días: el “Piojo” ha sido removido de su cargo como seleccionador nacional después del rotundo fracaso en las Eliminatorias de Concacaf.

La eliminación del Mundial 2026, un torneo al que Costa Rica tenía mayores posibilidades de acceder debido a la ampliación de cupos, fue el detonante de la decisión de la federación, que busca un cambio de rumbo inmediato para el proyecto.

La decisión inevitable tras la caída

A pesar de la ambición con la que Herrera asumió el puesto, los resultados en el camino a la Copa del Mundo no estuvieron a la altura de las expectativas. La selección mostró un desempeño irregular en la fase de clasificación, lo que, sumado a la dolorosa eliminación en la recta final, hizo insostenible la continuidad del entrenador.

Costa Rica no pudo clasificar al Mundial 2026. Crédito: AP

La directiva de la FEDEFUTBOL comunicó que la rescisión del contrato se hizo efectiva de mutuo acuerdo, aunque la incapacidad de clasificar al Mundial fue el factor principal para acelerar su salida. Herrera, quien previamente había expresado sentirse “hundido” por la no clasificación, cierra así un ciclo que será recordado por la decepción de no haber conseguido el boleto a la máxima cita del fútbol.

La Federación ahora inicia un proceso de búsqueda intensiva para nombrar a un nuevo entrenador que tome las riendas de la selección y guíe la reconstrucción del equipo con miras a los futuros desafíos regionales.

