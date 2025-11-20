¿Qué lugar obtuvo Lina Luaces en el Miss Universo 2025?

Lina Luaces logró su sueño de participar en el Miss Universo y representar a sus raíces cubanas. Su desempeño fue reconocido y por eso logró entrar al top 12 de participantes de la edición de este año.

La hija de Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca, avanzó en varias de las etapas del concurso de belleza, gracias al trabajo que hizo en la concentración del certamen, pero también en la noche final que se celebró en Tailandia.

En su debut como reina de belleza, la modelo estadounidense desfiló en traje de baño, recibiendo muchos elogios por parte de los usuarios en redes sociales. Luego de esto, lo hizo en traje de gala, donde lució un vestido blanco del diseñador venezolano Nidal Nouaihed.

El modista fue uno de los primeros en felicitar a Lina Luaces por el trabajo que hizo en tierras asiáticas con un corto mensaje: “¡Felicidades Cuba! La bella Lina Luaces en su clasificación en las 12 semifinalista , en su desfile de traje de gala. Este desfile es engalanada en una joya muy a lo Nidal. Este vestido es el resultado de un trabajo en equipo, con su organización. Prince Julio César , gracias a cada visión, a cada detalle se llego a una interpretación fiel de la belleza y proyección de Lina Luaces, ¡felicidades!”.

A pesar de no llevarse la corona, la participación de Lina Luaces fue calificada como un debut exitoso, no solo por su clasificación en el Top 12, sino también por el orgullo con el que honró su herencia cubana en el escenario internacional. Su desempeño en Tailandia marca el inicio de una prometedora carrera en el mundo del entretenimiento, dejando una grata impresión en el público y la prensa especializada al demostrar que las nuevas reinas son mucho más que un rostro bonito.

El Miss Universo 2025 lo ganó la mexicana Fátima Bosch, quien tuvo una participación bastante mediática, sobre todo luego de haber enfrentado a Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.

