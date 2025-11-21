FIFA sancionó al presidente de la Federación Panameña de Fútbol por insultos a jugadora

La FIFA confirmó este viernes una nueva sanción contra Manuel Arias Corcó, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), quien quedó inhabilitado por seis meses y deberá pagar una multa de 10,000 francos suizos (unos $12,400 dólares). El castigo deriva de los comentarios despectivos que realizó contra una jugadora de la selección femenina, a quien calificó como “fuera de forma” y “gorda”.

Según el comunicado del organismo, Arias violó los artículos 24.1 y 24.2 del Código de Ética de la FIFA, los cuales protegen la integridad física y mental de los futbolistas. La investigación determinó que el directivo incurrió en expresiones que atentaron contra la dignidad de una integrante del combinado nacional.

FPF: “No afecta el funcionamiento de la institución”

La Federación Panameña informó que fue notificada de esta nueva sanción, la cual (según precisó)v surge por el supuesto incumplimiento de la suspensión que ya se le había impuesto en enero de 2025, cuando también fue castigado por seis meses por “uso indebido del lenguaje”.

Arias había sido sancionado entonces tras emitir comentarios contra la futbolista Marta Cox, luego de que ella denunciara la falta de respaldo al fútbol femenino en Panamá, situación que generó rechazo público y una posterior disculpa del dirigente.

En agosto, la FIFA abrió un nuevo procedimiento al considerar que Arias no respetó completamente la sanción inicial, incluyendo la prohibición de ingreso a estadios establecida en el artículo 21 del Código Disciplinario.

La FPF aclaró este viernes que no es parte de ninguno de los procesos ante la FIFA y aseguró que la sanción “no afecta el normal funcionamiento de la institución”. Además, recordó que, conforme a los estatutos, el primer vicepresidente Fernando Arce asumirá las funciones presidenciales mientras dure la suspensión, vigente hasta el 21 de mayo de 2026.

