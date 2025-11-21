La petición que hizo el FC Barcelona a Lewandowski para no pagar bono al Bayern Múnich

En el fútbol es muy común ver como los clubes presionan a sus jugadores para poder sumar muchos más goles y así ponerlos en la lucha por el liderato europeo además de ser útiles para sumar muchas más victorias con el fin de quedar campeones de sus respectivas ligas.

A pesar de esto el FC Barcelona de España vivió una situación totalmente opuesta con el delantero porlaco Robert Lewandowski, a quien le habrían pedido que dejara de anotar goles dentro de la institución para no tener que solventar algunos detalles financieros con el Bayern Múnich.

Según detalla Sebastian Staszewski en la biografía del jugador, el equipo decidió cuidar sus compromisos económicos justo en el año en que Lewandowski aterrizó al club (temporada 2022-23) para poder solventar la fuerte crisis económica que atravesaban en aquel momento ante el rápido ritmo goleador que mostró desde su llegada a España.

Robert Lewandowski. (AP Photo/Lalo R. Villar)

A pesar de que el equipo tuvo una temporada brillante y acabó proclamándose campeón de Liga con un margen de 10 puntos sobre el Real Madrid, la directiva tomó una decisión peculiar cuando ya tenían el título asegurado de pedirle a su delantero estrella que se frenara en las últimas fechas para evitar un pago extra al club bávaro.

“Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas”, detalló Staszewski sobre la petición que le realizó el equipo debido a que si el polaco terminaba marcando 25 o más goles, el Barcelona estaba obligado a pagar un bono adicional a los teutones.

Información publicada por Diario Marca señala que dicho pago ascendía a $2.5 millones de dólares. Al final, Lewandowski se quedó a dos tantos del objetivo que activaba ese bonus, evitando el desembolso para su nuevo club.

A pesar de no haber alcanzado superar esta cifra, el jugador logró obtener el Pichichi con una cómoda ventaja de cuatro goles sobre el francés Karim Benzema, que posteriormente dejaría el Real Madrid para jugar en Arabia Saudí.

En ese tramo final de la temporada, Lewa anotó únicamente en la sorpresiva derrota ante Valladolid (3-1) en la Jornada 36. Después, no vio puerta ni frente al Mallorca, ni contra el Celta de Vigo, duelo que los catalanes perdieron 2-1.

Desde ese momento el delantero polaco se ha convertido en una de las figuras más determinantes dentro del FC Barcelona, siendo responsable de liderar algunas de las goleadas del equipo para poder conquistar los títulos obtenidos durante estas últimas temporadas y tratando así de devolverle la gloria al conjunto blaugrana.

