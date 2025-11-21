Pitbull Cruz habla sobre una posible pelea contra Jake Paul

El boxeador mexicano y campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Isaac “Pitbull” Cruz, ha dejado claro que no pondría en riesgo su integridad física al aceptar una pelea contra alguien como el youtuber estadounidense Jake Paul, esto al considerar la amplia diferencia en el peso y la estatura que existe entre ambos y que representaría una importante desventaja para él.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para el portal Upper Box, donde Pitbull explicó de manera clara que no tiene ningún interés de llevar a cabo este enfrentamiento por las diferencias entre las carreras de ambos peleadores y que serían una ventaja para el norteamericano.

El tema surgió luego de las críticas que recibió el también estadounidense Gervonta “Tank” Davis por haber considerado pelear contra Jake Paul a pesar de que la diferencia de peso entre ambos era abismal; el youtuber pesa aproximadamente 60 libras más que Davis. Finalmente el combate no se llevará a cabo, pero la controversia dejó abierta la pregunta sobre qué otros boxeadores estarían dispuestos a aceptar un reto similar.

“La diferencia de peso es un factor muy grande. Creo que sería una limitante para poder agarrar esa pelea”, detalló el peleador mexicano al considerar que la diferencia de pelear en categorías diferentes es un punto complicado para cumplir y que muy pocos peleadores están dispuestos a realizar este tipo de saltos.

Pitbull Cruz cuenta el trabajo que hace para evitar caer en el dopaje. Crédito: John Locher | AP

Recordemos que Isaac Cruz forma parte de la división de los pesos súper ligeros, mientras que Paul compite en la división de los cruceros y ha desafiado incluso a rivales de peso pesado, por lo que la disparidad entre ambos sería evidente.

“Por mucho que sea exhibición, la integridad física es la que está de por medio. Al final del día un golpe, digamos mío hacia Jake Paul, él no sentiría el poder; pero un golpe de él yo sí lo resentiría bastante porque serían prácticamente 60 libras más”, comentó Cruz, destacando los riesgos que implicaría enfrentarse a un rival de mayor tamaño.

Después de la controversia por la demanda por violencia doméstica contra Gervonta Davis, la pelea entre él y Jake Paul fue cancelada, lo que obligó a Paul a buscar un nuevo oponente y tras varios días de negociaciones llegó a un acuerdo con el británico Anthony Joshua. El enfrentamiento entre ambas figuras está programado para el 19 de diciembre en la ciudad de Miami,

Este cambio en la programación de Jake Paul representa uno de los mayores retos en la joven carrera de este peleador que ha sido criticado fuertemente por su decisión de incursionar en el pugilismo profesional.

Sigue leyendo:

–Helmut Marko da una nueva crítica contra el Checo Pérez y lo compara con Verstappen

–Robert García advierte a Jake Paul por el riesgo que representa Joshua

–Entrenador de Portugal aplaude el trabajo de Paulinho en la Liga MX

