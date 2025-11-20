Entrenador de Portugal aplaude el trabajo de Paulinho en la Liga MX

El gran momento que vive el futbolista Paulinho con los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX no ha pasado desapercibido en Portugal debido a que el atacante, tricampeón de goleo en el fútbol mexicano, se ha convertido en una de las alternativas que contempla Roberto Martínez para reforzar su ofensiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras asegurar su boleto para la máxima competencia de selecciones que se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador portugués fue consultado en Lisboa sobre los elementos que podrían completar su arsenal ofensivo. La principal interrogante giró en torno a quién acompañará a Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo, en este torneo y donde nombró a tres posibles candidatos.

Uno de los presentes entre estas opciones fue justamente la de Paulinho, lo que ha despertado una profunda emoción por parte de la fanaticada gracias al enorme papel que ha realizado el jugador durante este lapso.

El delantero ha firmado campañas sobresalientes con los Diablos Rojos, coronándose goleador en el Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025. Para ganarse un lugar, deberá imponerse a otros dos delanteros que también atraviesan buen presente en el balompié mundial, siendo estas dos figuras André Silva y Fábio Silva.

“En la posición de delantero centro contamos con Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota, quien es un referente; está con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlo a cumplir su sueño: ganar la Copa del Mundo. Ahora necesitamos un delantero centro. Tenemos tres opciones, una de ellas es Paulinho, porque ha sido muy regular y está jugando muy bien. También tenemos a André Silva, que está haciendo una gran temporada en el Elche, y a Fábio Silva, que está en el Dortmund y ya ha sido internacional con la selección”, dijo el entrenador.

El seleccionador del combinado nacional de Portugal añadió que la elección final no solo dependerá del rendimiento de cada uno de los jugadores previamente mencionados, sino también de la disponibilidad que tenga cada uno de estos con respecto a sus calendarios.

“Tenemos tres delanteros que son opciones para jugar ahora mismo. Pero lo más importante es mantener el mismo nivel, y la decisión se tomará el 20 de marzo. También necesitamos suerte para que lleguen el 20 sin lesiones y puedan jugar. Es parte del juego. Pero puedo decir que Paulinho es uno de los jugadores que hemos estado siguiendo y nos gusta mucho lo que está haciendo. Y si el Mundial tiene 26 jugadores, como esperamos (ya que no está confirmado), esa es una posición que se abre para marzo”, concluyó.

Con el torneo aún a varios meses de distancia, la pelea por ese sitio promete ser intensa, y Paulinho se mantiene firme entre los nombres que podrían dar la sorpresa en la lista final de Portugal.

Sigue leyendo:

–Cade Cowell podría regresar a la MLS con el New York Red Bulls

–Matías Cóccaro es la primera baja del Atlas para el torneo Clausura 2026

–Robert García advierte a Jake Paul por el riesgo que representa Joshua