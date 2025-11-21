Pogba reaparece tras 2 años: el francés podría debutar con el Mónaco este fin de semana en la Ligue 1

Paul Pogba volvió a aparecer este viernes en la convocatoria del A.S. Mónaco por primera vez desde su sanción por dopaje, abriendo la puerta a un posible regreso a las canchas en el duelo liguero ante el Rennes.

El mediocampista francés, que llegó al club monegasco este verano, no disputa un partido oficial desde inicios de septiembre de 2023, cuando aún militaba en la Juventus.

Aunque su presencia como titular parece poco probable, su inclusión entre los 22 convocados indica que el técnico Sébastien Pocognoli podría otorgarle minutos.

En conferencia de prensa, el entrenador señaló que ha visto “buenas señales” en el campeón mundial de 2018, lo que refuerza la expectativa de su reaparición.

Pogba, de 32 años, ha lidiado con molestias físicas durante el arranque de temporada, por lo que, si finalmente ingresa al terreno de juego, no solo debutaría con la camiseta del Mónaco, sino que además estaría jugando su primer encuentro en la Ligue 1.

