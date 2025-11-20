Italia busca volver al Mundial tras 12 años de ausencia: definido el repechaje de Europa

En horas de la mañana de este jueves se llevó a cabo en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, el sorteo del repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El mini torneo contará con duelos entre Conmebol, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) más lo de la confederación europea.

El repechaje europeo lo jugarán 16 selecciones, pero solo cuatro obtendrán cupo para el Mundial 2026. En el caso del Intercontinental, son seis países para dos puestos.

En esta fase eliminatoria la selección más emblemática es Italia. Cuatro veces campeona del mundo y que no acude a un Mundial desde Brasil 2014. La Azzurra jugó la fase previa de Rusia 2018 y Qatar 2022. Suecia y Macedonia del Norte fueron sus verdugos.

Italia quedó segunda de un grupo liderado por Noruega y ahora deberá jugar por tercera vez la repesca. De las 16 selecciones europeas que disputan el repechaje, 12 lo hacen como segundos de sus grupos de la fase de clasificación.

Cuatro de ellos, Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte, vienen procedentes de la Liga de Naciones.

Repechaje europeo para el Mundial de 2026

Llave A

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia

Ganadores de ambas semifinales se disputan el cupo

Llave B

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Ganadores de ambas semifinales se disputan el cupo

Llave C

Eslovaquia vs. Kosovo

Turquía vs. Rumanía

Ganadores de ambas semifinales se disputan el cupo

Llave D

República Checa vs. Irlanda

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Ganadores de ambas semifinales se disputan el cupo

Esta serie de encuentros se jugarán en México. Específicamente en Guadalajara y Monterrey desde 23 al 31 de marzo de 2026.



