Flagstar Financial acuerda pagar $1.23 millones por aplicar cargos indebidos en cajeros automáticos, ¿quiénes son elegibles?

El banco Flagstar Financial, antes conocido como New York Community Bank, llegó a un acuerdo para pagar $1.23 millones como compensación por una demanda colectiva por aplicar cargos indebidos a miles de clientes por fondos insuficientes y sobregiros en cajeros automáticos fuera de la red, entre el 2 de marzo de 2017 y el 1 de enero de 2020.

Por ello, clientes vigentes que tienen o tuvieron una cuenta vigente en ese periodo, cuando la institución se denominaba New York Community Bank podrían recibir una compensación económica, así como por utilizar cajeros automáticos fuera de la red durante retiros precedidos por una consulta de saldo entre el 20 de agosto de 2020 y el 20 de febrero de 2024.

Flagstar Financial aceptó el acuerdo pero negó que este cobro hubiera sido indebido.

¿De cuánto será la indemnización de Flagstar Financial a sus clientes?

Los clientes a quienes se les cobraron los cargos por reintento y sobregiro al usar un cajero automático pueden obtener una parte proporcional del acuerdo en función del monto que se les cobró:

Aquellos que recibieron múltiples cargos fuera de la red por retiros en cajeros automáticos pueden recibir $25.

La audiencia final se celebrará el 13 de enero de 2026.

Flagstar aplica medidas para prevenir nuevas demandas

Además del acuerdo de compensación, Flagstar Financial anunció que está implementando una serie de medidas para prevenir futuras demandas relacionadas con su funcionamiento, mediante mejoras de ciberseguridad, así como garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de hipotecas y fortalecer los procedimientos internos de control y divulgación de información.

Refuerzo de la Ciberseguridad: Tras una serie de demandas relacionadas con filtraciones de datos Flagstar ha intensificado sus capas de protección técnica, que incluyen software antivirus, monitoreo de fraude y acceso regular revisado a los datos confidenciales solo para los empleados necesarios.

Tras una serie de demandas relacionadas con filtraciones de datos Flagstar ha intensificado sus capas de protección técnica, que incluyen software antivirus, monitoreo de fraude y acceso regular revisado a los datos confidenciales solo para los empleados necesarios. Cumplimiento Hipotecario: En respuesta a acciones regulatorias y demandas por violaciones en el manejo de hipotecas y modificaciones de préstamos, el banco también desarrolló varias reformas operativas ordenadas por el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Sin embargo, tiene una prohibición para adquirir derechos de servicio de préstamos hipotecarios morosos de terceros hasta que demuestre pleno cumplimiento de las leyes de protección al consumidor durante el proceso de mitigación de pérdidas. También debe evaluar las solicitudes completas de mitigación de pérdidas dentro de plazos específicos y no puede denegar indebidamente dichas solicitudes.

En respuesta a acciones regulatorias y demandas por violaciones en el manejo de hipotecas y modificaciones de préstamos, el banco también desarrolló varias reformas operativas ordenadas por el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Sin embargo, tiene una prohibición para adquirir derechos de servicio de préstamos hipotecarios morosos de terceros hasta que demuestre pleno cumplimiento de las leyes de protección al consumidor durante el proceso de mitigación de pérdidas. También debe evaluar las solicitudes completas de mitigación de pérdidas dentro de plazos específicos y no puede denegar indebidamente dichas solicitudes. Mejora de la Divulgación de Información: Tras ser multado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) por declaraciones engañosas a los inversores sobre una filtración de datos, Flagstar ordenó ceñirse a una orden de cese y desistimiento que le prohíbe hacer declaraciones engañosas en el futuro y ha reforzado sus procedimientos de divulgación y cumplimiento normativo.

Tras ser multado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) por declaraciones engañosas a los inversores sobre una filtración de datos, Flagstar ordenó ceñirse a una orden de cese y desistimiento que le prohíbe hacer declaraciones engañosas en el futuro y ha reforzado sus procedimientos de divulgación y cumplimiento normativo. Formación y Procedimientos Internos: La empresa también desarrolló una intensa campaña de educación a su personal en términos de seguridad y procedimientos estrictos en el manejo de datos, además de una revisión regular de sus políticas de privacidad y conducta para los empleados.

Estas acciones buscan abordar las causas raíz de litigios anteriores, que a menudo se relacionaban con fallos en la seguridad de los datos, problemas en el servicio de hipotecas y divulgación inadecuada de información.

