Lanús vs. Atlético Mineiro: hora, pronósticos y dónde ver la final de Copa Sudamericana en EE.UU.

La final de la Copa Sudamericana 2025 enfrenta al argentino Lanús contra el brasileño Atlético Mineiro en un duelo de alta tensión. El cual definirá al campeón del prestigioso torneo continental.

Fecha del Partido: Sábado, 22 de noviembre de 2025

Sábado, 22 de noviembre de 2025 Hora de Inicio (ET – Hora del Este): 3:00 PM ET

3:00 PM ET Hora de Inicio (PT – Hora del Pacífico): 12:00 PM PT

12:00 PM PT Canales de Transmisión en EE. UU.: beIN Sports, ESPN Deportes, y streaming a través de Disney+ o ESPN+.

La final se juega a partido único en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Lanús, conocido por su garra y solidez defensiva bajo la dirección de Mauricio Pellegrino, busca repetir la gloria continental conseguida en 2013. El equipo argentino llega con la ambición de sumar otro título internacional a sus vitrinas.

Por su parte, el Atlético Mineiro de Brasil, dirigido por Jorge Sampaoli, llega con un poder ofensivo temible, liderado por jugadores de gran renombre. El “Galo” confía en la calidad individual de sus figuras para superar a la dura defensa argentina y levantar el trofeo.

Posibles alineaciones para el duelo decisivo

El choque se perfila como una batalla táctica. Se esperan las siguientes formaciones:

Lanús (DT: Mauricio Pellegrino): Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Segovia; Castillo.

Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Segovia; Castillo. Atlético Mineiro (DT: Jorge Sampaoli): Everson; Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk, Dudu.

