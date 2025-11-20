Cristiano Ronaldo a la caza de tres Récords absolutos en su sexto Mundial

La ambición de Cristiano Ronaldo no tiene límites, ni siquiera a los 41 años. Tras asegurar su presencia con Portugal en el Mundial de 2026, el delantero no solo extenderá su propia marca de cinco participaciones, sino que buscará inscribir su nombre permanentemente en los libros de récords de la FIFA, dejando atrás marcas que han perdurado por décadas.

La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá será el escenario donde CR7 intentará completar una carrera de logros inigualables en el fútbol internacional.

Los tres récords en la mirilla de CR7

Cristiano Ronaldo llega al Mundial de 2026 en posición de romper o igualar tres marcas históricas que lo catapultarían a ser el dueño absoluto de los récords del torneo:

1. Más partidos jugados en Mundiales (superar a Messi)

El primer gran objetivo es convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo.

Actualmente, el récord lo ostenta el argentino Lionel Messi con 26 encuentros.

con 26 encuentros. Cristiano finalizó el Mundial 2022 con 22 partidos. Necesitará jugar cinco partidos en el Mundial 2026 para romper la marca. Esto implica que Portugal deberá avanzar al menos hasta cuartos de final, con el capitán en el campo en todos los encuentros.

2. Mayor número de asistencias en Mundiales

Ronaldo podría arrebatarle el récord de más asistencias en la historia de los Mundiales quien también ostenta Lionel Messi con ocho. Mientras que el portugués actualmente suma 6 asistencias. Con solo tres pases de gol en la edición de 2026, establecería una nueva marca.

3. Más partidos como capitán en Mundiales (superar a Maradona)

El portugués busca consolidarse como el líder histórico de su selección en el torneo.

El récord de más partidos capitaneando un equipo en Mundiales lo tiene Diego Armando Maradona con 16 encuentros.

lo tiene con 16 encuentros. Cristiano cerró el Mundial 2022 con 14 partidos como capitán. Necesitará capitanear a Portugal en tres partidos en 2026 para adueñarse de esta marca, algo que se cumpliría solo con la fase de grupos.

El Mundial 2026 será la última gran oportunidad para Cristiano Ronaldo de añadir estos tres récords a su ya legendario palmarés.

