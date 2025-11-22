Marcelo Bielsa desafía a sus jugadores a pedir su salida tras la presión por resultados

La Celeste atraviesa un momento de incertidumbre, y las especulaciones sobre la continuidad de su seleccionador han escalado. Marcelo Bielsa, conocido como “El Loco” por su intensidad y métodos poco convencionales, no tardó en responder a la prensa, desmintiendo cualquier conflicto interno.

El entrenador se mostró tajante ante la posibilidad de un complot o una solicitud de cambio por parte de los futbolistas, exigiendo honestidad y valentía a quien quiera cuestionar su liderazgo.

Fiel a su estilo directo, Bielsa abordó el tema del vestuario sin filtros, dejando claro que no tolerará intrigas ni murmullos a sus espaldas. Su respuesta fue una invitación pública a la confrontación honesta.

“Si los jugadores quieren que me vaya, tienen un camino muy sencillo: que vengan y me lo digan. Estoy disponible en mi oficina, en mi casa o donde sea. Nunca me he aferrado a un puesto.”

Marcelo Bielsa durante un partido con la selección de Uruguay. Crédito: Matilde Campodonico | AP

El técnico uruguayo enfatizó que su relación con el plantel se basa en el respeto y la comunicación directa. Bielsa insistió en que no ha recibido ninguna queja formal ni informal por parte de los capitanes o líderes del equipo que sugiera descontento con su metodología o su liderazgo.

“He tenido una relación de respeto y transparencia con todos. Si hay algún jugador que no está conforme, la puerta está abierta para que lo exprese directamente. No creo en los intermediarios ni en los rumores.”

Con estas palabras, Marcelo Bielsa no solo desmiente las versiones de prensa sobre una crisis en el vestuario, sino que reafirma su control total sobre el proyecto de la selección, poniendo la responsabilidad de cualquier queja directamente sobre los hombros de los futbolistas.

