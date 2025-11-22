Mujer viajó a Nueva York para matar a su ex novio: acusada junto a su actual pareja

Kacy Corso y su pareja Víctor Panebianco fueron identificados como sospechosos de haber viajado de Carolina del Norte a Nueva York para matar al ex novio de ella, Christopher Millwater.

Luego de publicar inquietantes mensajes en Facebook, Millwater fue encontrado gravemente herido alrededor de las 3:40 a.m. del 10 de noviembre en el estacionamiento del elegante Stony Brook Yacht Club, en el condado Suffolk de Long Island. Lo trasladaron al hospital, donde fue declarado muerto.

La fiscalía alegó el jueves 20 que Milwater fue víctima de una emboscada en la que lo apuñalaron. La pareja presuntamente embistió el auto de Millwater y bloqueó la salida para atraparlo en el estacionamiento usado por navegantes locales y miembros de clubes náuticos.

Millwater corrió a pie, pero fue alcanzado. Luego al parecer Corso (33) y Panebianco (32) lo confrontaron físicamente, tirándolo al suelo y el atacante armado con un cuchillo le exigió que dijera que había terminado su relación con ella, mientras la mujer le gritaba a su nuevo novio: “No le creas, no te dejes engañar”.

La pareja regresó a Carolina del Norte tras el ataque, pero Corso fue detenida por las autoridades a su regreso a Long Island el miércoles. La mujer compareció ante el tribunal en pijama y sudadera con capucha mientras la familia de Millwater observaba el proceso, visiblemente emocionada durante la descripción del ataque por parte de la fiscalía, describió New York Post.

“Éste es el comienzo de la lucha por la justicia para mi hermano”, dijo Corinne Millwater, citada por NBC News. “No me preocupa ella (Corso), me preocupa la justicia para mi hermano”.

Panebianco fue arrestado en Carolina del Norte y se espera que sea traído de regreso a Nueva York para enfrentar los cargos. Ambos han sido acusados de homicidio.

El ataque mortal se produjo después de que Corso criticara duramente a Millwater, de 52 años, en una serie de publicaciones disparatadas en redes sociales donde le advertía que no la contactara y lo llamaba “ladrón de tumbas”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Tendré mucho tiempo para descansar cuando esté muerto, así que ahora toca una ducha rápida y un rato en el gimnasio”, escribió Millwater en su página de Facebook poco después de las 6 de la mañana del sábado 8 de noviembre, dos días antes de ser asesinado.

“NADIE puede reprocharme mi pasado”, decía la publicación. “Me sentaré personalmente y les contaré mi historia, de principio a fin. Lo que ustedes consideren chismes, para mí es su testimonio. He hecho las paces con todo”. Poco antes de la medianoche de ese mismo día publicó de nuevo: “La niebla es temporal; la claridad que le sigue es bienvenida”.

Poco después del crimen, su hermana Corinne habló en exclusiva con News 12 y dijo que el lugar donde lo encontraron gravemente herido era también el sitio al que solía ir para encontrar paz y tranquilidad pescando, leyendo o escuchando música. Y agregó que su hermano recientemente había superado un cáncer.

Este caso recordó el de Martha Nolan O’Slatarra (33), diseñadora de trajes de baño irlandesa radicada en Manhattan (NYC), encontrada muerta en un bote anclado en otro club de lujo en el mismo condado de Long Island en agosto. Al parecer fue víctima de una sobredosis accidental.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda