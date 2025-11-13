Investigan 2da muerte en lujoso club de yates en Nueva York en pocos meses

Christopher Millwater, hombre de 52 años, fue hallado muerto frente a un lujoso club náutico de Long Island (NY), y la policía está investigando una serie de inquietantes publicaciones en Facebook en los días previos.

“Tendré mucho tiempo para descansar cuando esté muerto, así que ahora toca una ducha rápida y un rato en el gimnasio”, escribió Millwater en su página de Facebook poco después de las 6 de la mañana del sábado 8 de noviembre. Dos días después su cuerpo fue encontrado en el estacionamiento del Stony Brook Yacht Club, en el condado Suffolk, la madrugada del lunes.

Este misterioso caso recordó el de Martha Nolan O’Slatarra (33), diseñadora de trajes de baño irlandesa radicada en Manhattan (NYC), encontrada muerta en un bote anclado en otro club de lujo en el mismo condado de Long Island en agosto. Al parecer fue víctima de una sobredosis accidental.

En el caso de Millwater, el domingo él volvió a escribir en Facebook, esta vez insinuando un pasado turbulento, incluyendo el símbolo de recuperación, unidad y servicio de tres lados, asociado a la recuperación y la sobriedad, comentó New York Post.

“NADIE puede reprocharme mi pasado”, decía la publicación. “Me sentaré personalmente y les contaré mi historia, de principio a fin. Lo que ustedes consideren chismes, para mí es su testimonio. He hecho las paces con todo”. Poco antes de la medianoche de ese día, publicó de nuevo: “La niebla es temporal; la claridad que le sigue es bienvenida”.

Ese fue el último mensaje en la página de Millwater antes de que lo encontraran frente a la dirección 21 Shore Road alrededor de las 3:40 a.m. del lunes. Lo trasladaron de urgencia al Stony Brook University Hospital, donde fue declarado muerto.

La policía del condado Suffolk declaró que fue víctima de un acto de violencia, pero no ha anunciado ningún arresto ni ha proporcionado detalles adicionales sobre la causa del deceso y el misterioso crimen. Tampoco está claro si los macabros mensajes en Facebook ofrecen alguna pista sobre su violenta muerte.

La mayoría de sus publicaciones eran más inocuas y típicas de la mayoría de los usuarios de Facebook, y algunas sugieren que estaba obsesionado con su incipiente calvicie y que publicaba videos usando productos capilares específicos.

Su hermana, Corinne Millwater, habló en exclusiva con News 12 y dijo que el lugar donde lo encontraron era también el sitio al que solía ir para encontrar paz y tranquilidad pescando, leyendo o escuchando música. Y agregó que su hermano recientemente había superado un cáncer.

Los registros públicos muestran que Millwater poseyó dos pequeños botes en la década de 1990, pero ninguna está registrada actualmente a su nombre. El estacionamiento donde se encontró el cuerpo de Millwater, según informes, es utilizado por varios puertos deportivos en el lujoso suburbio North Shore, así como por el embarcadero de Brookhaven en Stony Brook.

La policía solicita a cualquier persona con información que se comunique con la Unidad de Homicidios del condado Suffolk al 631-852-6392 o que llame a Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS de forma anónima.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. Recientemente John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido.

En octubre Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de octubre.

También el mes pasado una cabeza y el torso de un hombre fueron hallados en una bolsa de basura en Brooklyn (NYC). Además una niña latina fue encontrada muerta en la basura en Connecticut y su tía, su madre y el novio de ésta fueron arrestados como sospechosos; y restos humanos fueron descubiertos durante una excavación para una tubería de gas en el norte del estado Nueva York.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En julio un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó que Pedro Hernández, condenado en 2017 por el secuestro y homicidio del niño Etan Patz (6), debería ser juzgado de nuevo o ser puesto en libertad. Hernández era el empleado de una bodega cuando el menor desapareció la mañana del 25 de mayo de 1979. Aunque su cuerpo aún no ha sido hallado, fue declarado muerto en 2001, pero la policía continuó la investigación sobre él y su probable asesino.

Igualmente en julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda