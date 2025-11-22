Raúl Rocha estaría dispuesto a vender sus acciones del Miss Universo, reveló Jordi Martin en El Gordo y la Flaca

Jordi Martin, paparazzi del programa El Gordo y la Flaca, cubrió en Tailandia el Miss Universo 2025, que ganó la mexicana Fátima Bosch, pero que ha estado rodeada de controversia por denuncias de manipulación en el resultado.

Ante este escándalo, el reportero español dijo: “Clarissa, Rauli, déjenme darle un par de informaciones. Esta noche hubo una ceremonia, acudió pues Fátima, muchas misses y acudió Raúl Rocha, quien me pidió que tuviéramos una conversación privada”.

Luego, explicó que no podía dar muchos detalles de lo que hablaron, pero sí soltó un dato que sorprendió a muchos: “Me dice Raúl Rocha que está cansado de salir al paso a desmentir cada una de las informaciones que están saliendo y dañando la imagen de Miss Universo y que de seguir así, estaría dispuesto a salirse del proyecto y vender la marca, porque no puede más”.

Agregó que el empresario siente que su imagen se está viendo afectada por todos estos escándalos y por eso no descarta desvincularse del concurso próximamente.

Denuncias de presunto fraude en el Miss Universo 2025

Esta edición del concurso ha sido bastante controversial, ya que antes de la noche final hubo varias renuncias de miembros del comité de selección.

La más mediática fue la del pianista libanés Omar Harfouch, quien renunció porque aseguró que fue la organización Miss Universo la que eligió al top 30 y no a los jueces que designaron.

Además, indicó que lo instaron a votar por la mexicana: “Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”.

Por su parte, el empresario mexicano declaró a Jordi Martin, de El Gordo y la Flaca: “Es una invención de él para llamar obviamente la atención. Ese jurado está conformado por filantrópicos, reconocidos y de gran calidad moral, doctores, psicólogos, psiquiátricos. Es una estructura diferente, no el jurado que vota a Miss Universe en lo que ven en el escenario”.

